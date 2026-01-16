國產董座「擁材料自重」 再建爐石研磨廠

▲中興保全科技股份有限公司林建涵董事長（右）、國產建材實業股份有限公司 徐蘭英董事長（左）。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 國產建材集團今（16）日舉辦尾牙，董事長徐蘭英表示，2025年繳交亮眼成績單，去年在「高彈性模數混凝土」因為耐震受到科技廠房青睞；自己要「擁材料自重」，持續開創第二條研磨廠。她強調，今年穩中求勝，「步步為營」但是「步步為贏」。

國產董事會已經通過投資15億元，在所屬的台北港埠興建第二座爐石研磨廠，預計今年3月動工、2027年Q4左右完工，屆時2座爐石廠年總產能可達到110萬公噸。徐蘭英說，以前大家說「擁兵自重」，自己想「擁材料自重」，不管是砂石、材料等構成我混凝土的要件，都能夠把材料都備齊。

徐蘭英解釋，過去幾年在臺北港建立國家級TAF認證實驗室、廠區也開始導入先進的AI解決方案，現在繼續投資興建高端低碳的第二座爐石研磨廠，為目前「精緻砂石、精緻粉體」創新先進製程，構築最厚實的優勢基礎，減碳最高可達50％左右。在市場的擴展方面，我們2026年啟用台中與汐止兩座預拌混凝土廠，屆時集團擁有全台業界最多的28座混凝土廠，持續墊高營運動能。

另外，全台每年平均產出高達4000萬立方公尺的營建剩餘土石方，近期因去化管道受阻引發「土方之亂」，導致營建成本飆升。徐蘭英表示，從先前央行限貸令到近期土方之亂，整體環境惡劣，國產靠再生混凝土、低碳混凝土等持續佈局。

徐蘭英指出，國產去年推出高彈性模數混凝土，獲得科技廠房青睞，因為耐震可以提升產品良率。展望未來一年，近年加速推動全建材集團的綠色營運佈局，旗下的惠普、國宇建材、重置資源科技等關係企業也表現十分亮眼，一起撐高集團營收，更力挺全台龐大低碳建設需求。

2026新一年將持續精進相關先進研發進程，推出具有競爭力的低碳相關產品，提供所有需求的科技業、營建業，一起攜手邁向更堅韌的低碳建築結構安全願景，也為國產建材集團厚植營運優勢、繼續蟬聯「史上雙高」的好成績。

另外，中興保全科技董事長林建涵表示，去年營收突破191億元創下新高，面對台灣景氣轉變，會朝向新方向發展，相信今年會持續創下新紀錄。

