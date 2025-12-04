國產蔬菜常備食品評選 10產品獲獎展售推廣

記者古可絜／臺北報導

為擴大國產蔬菜的應用範疇，並呼應消費者對原料取得容易、即食、便利性食品的需求，農業部農糧署與國立中興大學食品暨應用生物科技學系終身特聘教授謝昌衛共同辦理「國產蔬菜常備食品評選」活動，並於昨日公開表揚10項獲選產品。另部分獲獎業者將於12月6、7日於臺北希望廣場展售推廣，邀請民眾前往參觀並選購優質國產蔬菜常備食品，以行動支持國產蔬菜。

此次評選活動徵件踴躍，吸引全國28家食品業者及農民團體，計提報60件以國產蔬菜為基底所開發的加工產品參賽，入選產品涵蓋常溫調理食品、冷凍截切蔬菜、創新湯品、飲品與乾燥加工品等多元類型，兼顧「美味」、「營養」與「便利」，不僅讓國產蔬菜成為日常飲食的常備良品，更展現農業加工技術與食材創意的融合成果。

最終由10項產品獲選，包括大漢酵素生物科技股份有限公司「V52蔬果酵素液」、小嘴水果貿易有限公司「冷凍香菇」、元泉益食品工廠「音樂老菜脯雞湯」、宏展農業行銷科技有限公司「白玉酥」、桃園市農會「新纖美日「蔬釋人生（野菜青汁）」。

展鮮農產生技股份有限公司「小紅牛HPP梅蜜番茄飲」、頂裕食品股份有限公司「金瓜軟排」、新來源醬園股份有限公司「鮮嫩香脆筍」、瑞期食品有限公司「酸高麗菜白肉鍋冬粉」，以及蕈優生物科技股份有限公司「黑美人菇脆片」等10項產品，展現國產蔬菜透過加工技術應用，轉化為方便、適合日常飲食的優質選擇。

農糧署表示，為讓消費者親身感受國產蔬菜常備食品的美味與便利，於12月6、7日在臺北希望廣場辦理展售活動。現場設置5個攤位，由獲選業者進行產品展示、試吃及銷售，呈現國產蔬菜加工品的豐富與多樣化，活動亦結合線上與實體雙向行銷，擴大國產蔬菜常備食品的市場能見度。