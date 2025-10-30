國產豆奶正夯！摩斯漢堡推出豆奶季搶佔60億植物奶市場

圖▲摩斯漢堡豆奶上市發表。

【記者張嘉誠／綜合報導】

為配合調整稻米產業結構及活化休耕政策，農業部農糧署於104年度推動大糧倉計畫與臺中市政府農業局，共同輔導保證責任臺中市大人物農產運銷合作社於台中海線地區，契約栽培非基因改造國產大豆，導入市場使用，繼111年推出摩斯豆奶微糖/無糖口味後，今更推出採用100%國產大豆製作的摩斯厚豆奶，及新口味摩斯豆奶-芝麻口味，於本(114年)10月30日在摩斯漢堡美村向上店辦理新品上市發表會，期許透過消費力量的支持，拓展台灣大豆市場能見度，提高農友收益，共同為台灣農業永續發展而努力。

圖▲摩斯厚豆奶挖掘國產豆奶濃醇新鮮的美味。

摩斯厚豆奶，帶您挖掘國產豆奶濃醇新鮮的美味

在此次發表的新品摩斯厚豆奶，以濃郁厚實的口感為其特色，每100ml具有5.4蛋白質，每飲用一杯等同於攝取一顆雞蛋的蛋白質，國產大豆具有節水的效益，每飲用一瓶946ml的摩斯厚豆奶，等同於可以節約490公升農業用水，相當於一個成年人三天的用水量，在製作過程中堅持無添加防腐劑及消泡劑，帶有天然濃郁的國產豆香，搭配摩斯咖啡或是紅茶，交織出天然濃郁的好滋味，用於各式飲品條配皆非常合適。新品黑芝麻豆奶，以國產大豆豆奶作為基底加入優質的黑芝麻粉，口感豐富溫熱喝香氣更濃郁。

圖▲摩斯厚豆奶」的天然好滋味。

為慶祝新品上市，摩斯特別推出會員限定專屬優惠，10月20日起，會員將於MOS Order APP獲得會員嚐鮮優惠券兩張。內含豆奶拿鐵咖啡中杯原價80元、優惠價69元，豆奶奶茶大杯原價70元、優惠價49元。此外，透過 MOS Order APP 亦可享受跨店取超值組合優惠，豆奶拿鐵咖啡買7送3，原價800元優惠價560元，豆奶奶茶買6送4，原價750元優惠價450元，無論是個人獨享、同事團購或與好友分享，都能以超值價格品味秋冬限定的新飲風味。摩斯漢堡以天然、健康、安心為核心，持續以行動支持在地農業，讓消費者在品味豆香之中感受濃濃暖意與品牌用心，邀請民眾細細品味「摩斯厚豆奶」的天然好滋味，天天享受健康與美味的雙重饗宴。