國產豬安心吃！推廣品嚐活動、重建消費信心

▲推廣品嚐活動引領全民力挺、享用美味台灣國產豬肉。（圖／農業部）

[NOWnews今日新聞] 為強化國人對國產豬肉的信心，農業部補助中華民國養豬協會於台北車站舉辦「國產豬安心吃 推廣品嚐宣導活動」，以行動向民眾宣示國產豬肉安全無虞，盼重建消費信心、支持在地產業，活動結合料理展示與現場試吃，獲得民眾熱烈響應。

農業部由我國首席獸醫官次長杜文珍代表出席，杜次長首先感謝防疫與產業夥伴在非洲豬瘟防疫期間共同努力，守住產業供應與食安防線，並強調穩定防疫與確保豬肉安全，是政府與產業共同的責任，而推廣國產豬肉更是此刻重要工作。立法委員鍾佳濱、徐富癸、陳俊宇等委員亦到場支持，展現行政與立法體系共同力挺國產豬肉的決心。中央畜產會董事長蘇治芬致詞時表示，該會屠檢獸醫師將持續嚴格把關，確保民眾可以安心食用每一塊國產豬肉。

農業部指出，國產豬從飼養、運輸到屠宰皆依法規管理，市場上販售的豬肉均須通過防檢署屠宰衛生檢查合格後才能上市，消費者可安心選購。此次補助養豬協會辦理活動，正是因農業部高度重視國產豬肉的品質與產業發展，希望透過推廣行動提高消費信心，支持臺灣豬農持續生產安全、優質的在地豬肉。與會貴賓在活動中共同品嚐臺灣豬料理，以實際行動向民眾喊話：「國產豬安心吃，大家一起支持臺灣豬！」

