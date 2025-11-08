國產豬肉解封 拍賣價格平穩

非洲豬瘟禁宰運解封，許多傳統市場肉攤八日開市。台中市長盧秀燕（右）一早前往建國市場關心豬肉供應與價格變化，並與攤商寒暄打氣。 （記者陳金龍攝）

記者康子仁、陳華興、陳金龍∕綜合報導

豬隻禁運禁宰令解除，八日為肉品市場交易第二天。農業部表示，毛豬交易價格為九十七至一百一十七元之間，拍賣價格平穩、市場交易熱絡；各項監測工作至下午五時均為陰性。

農業部解除因非洲豬瘟疫情祭出的禁運禁宰令，截至下午五時全國肉品市場均正常交易，並依照議定頭數秩序出豬，市場豬肉攤八日全面回歸正常。台中市長盧秀燕一早就到建國市場關心豬肉供應與價格變化，並與攤商寒暄打氣。

行政院長卓榮泰（右二）八日至桃機視察非洲豬瘟邊境檢疫措施。（中央社）

行政院長卓榮泰則至桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施，強調未來在邊境防疫上有四個要求，包括Ｘ光的設備要運作正常，所有人力要補充加強到足夠，檢疫犬要安全的上場，讓所有違規物件、行李進出的人員無處可藏，不容許任何人的疏忽和環節疏漏，一定要層層防護、阻隔，把非洲豬瘟阻絕於境外。

總統賴清德也在臉書發文表示，市場恢復供應溫體豬肉，台灣豬需要大家繼續努力守護，請不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請大家一起用行動支持台灣豬。