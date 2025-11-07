國產豬肉解封！首批溫體豬抵黃昏市場 民眾排隊搶買

即時中心／徐子為報導



歷經15天的禁運、禁宰限制後，全台今（7）天解禁，上午開始恢復豬肉市場買賣，解禁後首批溫體豬肉抵達黃昏市場，早市則預計於明上午恢復正常供應。民眾一聽到溫體豬肉來了，彰化員農黃昏市場三點多湧入人潮。有人表示，溫體豬口感比較好，消費者大多仍偏好溫體肉，口感比較柔嫩多汁。





據了解，今天彰化肉品市場已拍賣約700頭，拍賣最高價仍是體態好、瘦多肥少的規格豬，每公斤118.6元，160多公斤大豬公每公斤落在93元；承銷人搶進補貨，拍賣市況良好。

原文出處：快新聞／國產豬肉解封！首批溫體豬抵黃昏市場 民眾排隊搶肉

