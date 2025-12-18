國產車兩危機！市佔被進口車超越、年輕人變心了？2026車市解析

undefined

【2026經濟大預測】一年半前，台灣車市跨過象徵性的分水嶺：進口車單月銷量正式超越國產車，寫下歷史新頁。2025年，進口車與國產車的佔比更加拉大。但真正轉折點可能落在2026年。當美國製造汽車進口關稅降至零成真，國產車市佔率會如溜滑梯倒退。

國產車另一危機是，車市從大量單一車型轉向少量多樣。在汽車供應鏈超過30年的東立物流董事長施皇吉分析，年輕世代渴望與父母開不同的車，進口車更能滿足需求。

市場重置，國產製造危機

當進口關稅下調，美系車正式重回台灣。旗下有愛快羅密歐、雪鐵龍、道奇等品牌的斯泰蘭蒂斯集團與吉普等美系車品牌陸續回歸，過去因關稅受限的美系大型SUV、皮卡與電動車，一夕間從「高售價、難競爭」轉身成「高性價比」車款。

更大的震盪還在後面，關稅結構重置後，全球供應鏈將被迫重排，車款出貨順序、製造地分工以及港口通關節奏都將被改寫。

一旦美製車實施「零關稅」，台灣組裝反而變高成本選項，本田、豐田等日系品牌可能會改以進口取代在台製造，衝擊數千個工作機會。

全球車廠整併新生態

車界傳言，鴻華先進預計在2026年初之前併購納智捷，意味國產車營運模式將走向一條龍，以平台整合研發與生產的新生態。

放眼全球，整併已是趨勢。歐洲傳統車廠在燃油車轉電動車過程中，透過聯盟、共用平台和關廠裁員壓低成本。例如，福斯與中國小鵬、小米等合作，引進中國平台降低研發負擔，「合作本來就是互補，用彼此專長彌補不足，把市場做大，」豐田零組件供應商愛信子公司慧國總經理江瑞坤直言。

中國電動車市內捲嚴重，許多撐不住的新創與中小品牌陸續退出，例如浙江合眾汽車旗下的電動車品牌哪吒汽車退出、專攻高階電動車發展的極氪也被吉利汽車集團收購。

車電、零組件更依賴台廠

好消息是，國內汽車零組件對美出口比重不減。工研院分析師沈怡如觀察，2025年第三季美國新車採購增速逐漸放緩，但消費者轉向採購二手車，直接帶動售後維修（AM）市場強勁回升。

專攻車燈AM市場的大廠堤維西董事長吳國禎就說，底特律新廠原訂2026年投產，但提前至2025年下半小批量試產，未來將成為北美OEM的佈局核心。

同樣是AM廠的東陽，北美客戶訂單也持續升溫。公司除加速生產、備貨與裝櫃，在全球都有擴廠計劃。

特斯拉2025年6月在德州奧斯汀部份地區營運，百度Apollo Go在中國16個城市部署超過400輛。全球自駕車市場走向規模化，台灣也會有角色。2025年5月，車測中心展示全台首輛Level 3的AI自駕電動巴士，義隆電子、歐特明、為昇科、旭春、奇美車電等業者合作開發，已在封閉場域測試，並正移轉相關自駕整合技術給國內電動巴士廠。

新一年的台灣車市，整車競爭更激烈，但台灣車用電子與零組件產業在AI、軟體定義汽車與供應鏈重組的推動下，「台灣含量」有望持續上升。

文：康瓊之 圖片來源：天下資料

