國產車廠千金IG火辣照公開！驚曝滑雪穿淘寶貨 整套防寒內搭不到1200元

裕隆集團前董事長嚴凱泰於2018年因病逝世，其掌上明珠嚴珮瑜近來公開IG帳號，放送許多火辣美照。翻攝IG＠michelleyen

裕隆集團前董事長嚴凱泰於2018年因病逝世，其掌上明珠嚴珮瑜如今已是約21歲的亭亭玉立少女。近日因她公開個人IG帳號，分享的生活點滴意外掀起網路熱議。網友在Threads與Dcard發文直呼「好扯，下輩子我也要當豪宅千金」，並分享嚴珮瑜從當年小女孩「轉大人」的照片，長相精緻且不吝嗇展現火辣身材，IG貼文一曝光隨即吸引高達198萬人次瀏覽，甚至釣出嚴珮瑜本人親自以貼圖回應。

在眾多分享的照片中，最引發社群關注的莫過於嚴珮瑜的代步座駕。網友驚覺身為裕隆千金的她，IG限動出現的竟非自家品牌車款，而是要價不斐的頂級豪車賓利。這讓不少網友開酸：「家那破車怎不開？」「連隨便假裝一下都不願意」，感嘆台灣造車70年後的現狀，納智捷也傳出將賣給郭台銘。

回顧2019年，嚴珮瑜曾於父親追思會感性致詞，承諾拿到駕照後要「開你的車去看你」，如今開著賓利的身影與當年承諾形成鮮明對比，意外成為輿論焦點。

不過豪門千金也並非處處都使用昂貴精品，她IG有張照片的滑雪裝，竟是人民幣263元（約新台幣1185元）的淘寶貨，讓不少人也能跟豪門千金穿同款。

嚴珮瑜雖是豪門千金，也會穿淘寶貨。全身內搭不到1200台幣。翻攝IG＠michelleyen

嚴珮瑜同款滑雪防寒內搭，淘寶上都買得到。翻攝淘寶

除了名媛生活受矚，嚴珮瑜過往的驚人傳聞也再度被翻出。2023年她曾爆出祕戀裕隆納智捷球星吳季穎，疑似為愛沖昏頭，讓對方取得父親嚴凱泰生前收藏的3只AP愛彼名錶。

吳季穎隨後將其中2只總價近千萬元的經典錶款賣給知名鐘錶行，事件曝光後引發裕隆高層大為震怒，緊急派人將名錶買回。這段「偷錶換錢」的往事也讓不少網友在留言區嘲諷：「代表作是偷老爸錶給男友」、「開眼界了。」

即便外界評價兩極，嚴珮瑜依然在社群平台上大方分享生活，展現出與過去低調形象截然不同的「網美氣質」。有人誇讚她「超級美」，也有人批評五官與過去差異過大，似乎都難逃公眾對於裕隆家族光環的放大檢視。隨著IG帳號公開，嚴珮瑜的社交生活無疑已成為2026年開春最具話題性的名媛新聞。



