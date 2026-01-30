國產車廠21歲千金開賓利遭酸！她IG無奈發聲

國產車廠21歲千金開賓利，遭外界吐槽。（示意圖、與本案無關／AI生成）

國產車品牌前董事長嚴凱泰2018年因食道癌過世，由遺孀嚴陳莉蓮接任其職位。然而，兩人的21歲女兒Michelle（嚴珮瑜），公開的IG帳號被網友找到，其中一張駕駛賓利的照片，慘遭大量網友嘲諷「沒開自家車」，連過往緋聞對象爆出的名錶風波都被重提。對此，嚴珮瑜29日在限動發文，被解讀是「謠言荒謬至極，我無力辯解。」

面對大量的質疑聲，嚴珮瑜沒有特別回應，29日發出限時動態，以英文表示：「when a rumor start spreading abt me but its so insanely false i cant even defend myself fr cuz how did they even come up with that」，意思是「當有人開始散播關於我的謠言，但那真的假到一個誇張的程度，我連想替自己辯解都不知道該怎麼說，因為根本搞不懂他們到底是怎麼編出來的。」這篇言論，被解讀為嚴珮瑜的心情既無奈又傻眼。

廣告 廣告

整起事件發生在2天前，有名網友在threads轉PO嚴珮瑜吃高級日料、坐擁賓利車等奢華照，羨慕地說：「好扯…這是嚴凱泰女兒嗎？下輩子我也要當豪宅千金」，釣出嚴珮瑜貼出驚訝的GIF。經過2天的大量的轉發，該篇文已超過316萬人瀏覽，也出現不少網友開酸：「自家車怎不開，要開賓利」、「所以我們的稅金都變成那台賓利了嗎」等，連先前嚴珮瑜緋聞對象、前球星吳季穎的名錶風波，都被重新討論。

依據當時的報導，國產車所屬集團表示，嚴珮瑜跟吳季穎僅是一般朋友，否認戀情。至於吳季穎被爆偷賣名錶風波，他本人當時在限動回應：「關於賣手錶，只是受手錶主人委託詢問價格，沒有轉賣也沒有偷竊行為。我願意配合一切調查，也願意接受球團一切處分。」

更多中時新聞網報導

台北101登微博熱搜 外媒：台渴望被關注

埃及斑蚊北漂 遠至板橋車站

重新定義老化 迎向無齡社會