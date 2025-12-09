國產釋迦產季開跑 品嘗香甜風味正當時

記者李佩玲／臺北報導

國產釋迦產季自本月正式登場！農業部農糧署今（9）日指出，國產釋迦有2大主要品種，其中「大目釋迦」果肉柔軟綿密、甜味濃厚，「鳳梨釋迦」則是果肉扎實Q彈、帶有鳳梨香氣；目前正是品嘗釋迦香甜風味的黃金時刻，歡迎消費者透過各通路選購國產釋迦，支持農民辛勤成果，也讓在地好味道持續被看見。

農糧署表示，釋迦主產地於臺東縣，今年雖逢楊柳颱風侵襲，但果農們堅守果園，憑著多年栽培經驗與毅力，強化果樹防災韌性，因此本年釋迦冬果仍如期鮮採上市，產量與品質均佳，呈現「風雨後更香甜」的亮麗成果。國產釋迦以大目釋迦與鳳梨釋迦為主要品種，其中大目釋迦果肉柔軟綿密，甜味濃厚的特色，是多數民眾最熟悉的經典香甜滋味；鳳梨釋迦則是果肉扎實Q彈、帶有鳳梨香氣、甜中帶微酸，各自展現不同風味魅力。

農糧署近年積極拓展國產釋迦多元銷售通路，從傳統市場、超市到電商平台均可方便購得，產地農民團體也與加工廠及學研單位合作開發各式加工產品，將釋迦風味延伸到鮮果截切、冷凍果肉、烘焙甜點、氣泡飲料與風味酒等多樣化產品，除讓國內消費者能更便利、更多元的方式享用國產釋迦外，也進一步外銷到國際市場，為產業創造更高產值與競爭力。