國產釋迦香氣滿點上市 甜蜜產季正式開跑

國產釋迦產季自12月正式登場！釋迦主產地於臺東縣，近年受颱風多次侵擾，許多果園受創、損失沉重，農業部啟動多項復耕與災後重建措施，包括補助防風支柱及肥料資材等，協助農友恢復生產力。今年雖再逢楊柳颱風侵襲，但果農們堅守果園，憑著多年栽培經驗與毅力，強化果樹防災韌性，因此本年釋迦冬果仍如期鮮採上市，產量與品質均佳，呈現「風雨後更香甜」的亮麗成果。

兩大品種各具魅力 大目釋迦綿密細緻、鳳梨釋迦香氣奔放

國產釋迦以「大目釋迦」與「鳳梨釋迦」為主要品種，各自展現不同風味魅力。其中大目釋迦果肉柔軟綿密，甜味濃厚的特色，是多數民眾最熟悉的經典香甜滋味；鳳梨釋迦則以果肉扎實Q彈、帶有鳳梨香氣、甜中帶微酸的熱帶水果風味。兩大品種皆在本季進入最佳採收期，目前正是品嚐釋迦香甜風味的黃金時刻。

鳳梨釋迦果肉Q彈香氣奔放。圖／農糧署提供

多元通路再升級 加工創新讓釋迦更貼近日常

農糧署近年積極拓展多元銷售通路，從傳統市場、超市到電商平台均可方便購得，同時也與多家業者合作推出檔期促銷，提升市場曝光度。除了鮮果銷售穩定成長，產地農民團體也與加工廠及學研單位合作開發各式加工產品，將釋迦風味延伸到鮮果截切、冷凍果肉、烘焙甜點、氣泡飲料與風味酒等多樣化產品，讓釋迦不再侷限於鮮食，也成為日常點心與飲品的好選擇。此外，透過加工的創新研發與通路的多元布局，除了讓國內消費者能更便利、更多元的方式享用國產釋迦外，也能進一步外銷到國際市場，為產業創造更高產值與競爭力。

國產釋迦產季自12月登場。圖／農糧署提供

甜蜜產季開跑 歡迎民眾支持在地新鮮果品

農糧署表示，國產釋迦品質優良、風味俱佳，現在正是品嚐當令水果的絕佳時節，鼓勵消費者透過各通路選購國產大目釋迦與鳳梨釋迦，支持農民的辛勤成果，也讓在地好味道持續被看見。

