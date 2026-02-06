國產雜糧常備食品 圍爐佳餚、走春伴手禮一次搞定

（中央社記者汪淑芬台北6日電）農業部推廣國產雜糧，農糧署輔導業者開發多款「國產雜糧常備食品」，兼具營養與安心保存特色，不但適合作為圍爐佳餚，也可當年節走春的伴手禮。

農業部日前舉辦春節農漁畜產供應說明會，農糧署也精選多款「國產雜糧常備食品」提供民眾參考。

農糧署指出，「國產雜糧常備食品」以台灣在地雜糧，包括玉米、紅豆、黃豆、花生、甘藷、紅藜、芝麻等為原料，研發出兼具營養、便利與安心保存的優質產品。除了提升國產雜糧附加價值、方便民眾食用，還適合作為圍爐餐桌上的佳餚，更可作為走春拜年的伴手禮。

廣告 廣告

農糧署輔導業者開發「國產雜糧常備食品」，主要對應小家庭增加、外食人口成長，以及民眾對健康飲食與防災儲糧意識逐漸提升。這些食品也成為民眾輕鬆準備年貨的新選擇。

農糧署推薦的「國產雜糧常備食品」，包括玉美生技推出加熱即食的「黃金蜜玉米真空包」、池上農會的「池上豆奶」、好美農漁產業結合11種穀類與鮮甜蛤蜊的「蛤蜊麥糙」、阿甘薯叔的「甘梅地瓜薯條」、松葉美食以紅豆與燕麥慢熬的「紅蜜香燕」，以及興霖食品的「五木紅豆紫米粥」。

想為長輩補充元氣，農糧署建議，可選擇得意中華的「花生玉豆燉蹄花」，佐餐小菜可搭配將軍企業社的「醬黑豆」，順成油廠的「花生白麻脆片」、嘉振企業結合黑芝麻與台東紅藜的「營養瓦片」則適合當零嘴。

（編輯：張雅淨）1150206