國產雜糧常備食品 美味營養隨時有

家戶人口減少，我國小家庭及單身貴族數量持續增加，受到飲食習慣改變，日常三餐講求方便、快速、少量多餐，因應生活型態轉變，農糧署辦理「國產雜糧常備調理食品評選」，以國產雜糧開發小包裝的常溫或冷藏調理食品，除了有家庭常備食品，也有高級精美零食，透過簡單調理手續，一點都不複雜，讓消費者除簡單上菜外，也能認識我國優質國產雜糧的豐富變化。

國產雜糧常備調理食品既便利又營養。圖／農糧署提供

滿足消費者現代飲食需求 國產雜糧能文能武

國產雜糧產品具有產銷履歷驗證，產品可追溯，能讓消費者放心享用，又具有較進口更低的食物里程，能幫助地球減輕負擔。農糧署委託財團法人食品工業發展研究所舉辦「國產雜糧常備調理食品評選」，國內共有25家食品業者、30項產品齊聚選拔，以國產雜糧為主要原料，鼓勵開發兼具「快速、方便、美味、健康」的即食食品。

小包裝即食食品滿足現代飲食需求。圖／農糧署提供

農糧署表示，選拔過程特別邀請專家學者與國內實體及電商通路等專業委員評核，最終嚴選出10項優質產品入選勝出，包含玉美生技股份有限公司「產銷履歷黃金蜜玉米真空包」、台東縣池上鄉農會「池上豆奶」、好美農漁產業有限公司「蛤蜊麥糙」、阿甘薯叔有限公司「迷你地瓜薯條-甘梅口味」、松葉美食有限公司「紅蜜香燕」、得意中華食品有限公司「花生玉豆燉蹄花」、將軍企業社「醬黑豆」、順成油廠「花生白麻脆片」、嘉振企業有限公司「原味乳清蛋白瓦片（芝麻紅藜）」，以及興霖食品股份有限公司「五木紅豆紫米粥」，除了有適合在家享受文靜午茶時光的小零嘴，也有炊灶爐火熬製的美食佳餚。

雜糧農產隱身日常 輕鬆消費支持國產

雜糧具備常溫貯藏特性，既便利又營養，簡易調理或即開即食的常備食品常見於國人日常。財團法人食品工業發展研究所推廣執行產品標示、製程條件優化、食品殺菌條件等技術指導，以確保產品品質安全。農糧署表示，透過減輕料理步驟，可增加更多面向的推廣情境，針對年輕客群、銀髮客群、小眾家庭等對象傳遞國產雜糧美味又營養、安心又簡單的特質，期望能讓更多國人對雜糧產品有興趣，加強國產雜糧銷售鏈，支持在地農糧產業持續升級。

入圍產品除可搜尋各產品品牌官網或線上平台購買外，自10月27日起陸續於楓康超市團購、全家行動購平台上架，讓國人能選購國產雜糧美食超輕鬆！

（農糧署 廣告）

