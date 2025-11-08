國產雜糧食農教育 入校宣導

國立高雄科技大學推動國產雜糧食農教育，在農業部農糧署指導下，近日於高雄市南隆國中舉辦入校宣導活動，將全球首創遊戲化學習平台PaGamO帶入校園；透過該平台，高科大設計「優糧奇兵獵人」食農教育遊戲，將紅豆、甘藷等國產雜糧農作轉化成互動式學習模式，並建立四百題豐富題庫，搭配生動的角色設計與遊戲活動，大幅提升學習趣味與主動參與度。

經統計，今年度「優糧奇兵獵人」已吸引逾八‧八萬人次參與，創造三百八十七萬次曝光，有效將食農教育知識與國產雜糧價值深植學童心中。

這次活動針對南隆國中七、八年級學生舉辦，由農糧署莊岳峰組長開場並說明雜糧特作在台灣涵蓋的農作物類別，並鼓勵學童多瞭解農產作物的特性，再由高科大水產食品科學系侯智耀教授擔任主講人，分享有關紅豆、甘藷、大豆等雜糧農作知識，包含產地來源、產銷履歷及常見食品應用，在現場結合有獎徵答環節，南隆國中黃啟賓校長更一同參與問答讓現場活動增添不少樂趣，同時透過說明讓學生有更深的了解，並激發學生學習興趣與互動熱情。

值得一提的是，這次宣傳活動邀請到在地農友陳明睿先生，親自帶領學童至農場體驗「蕃薯藤種植」過程，讓學童實際動手了解甘藷的生長環境與種植方式，並於活動後共同品嘗甘藷料理，從土地到餐桌體驗國產雜糧的真實價值。

侯智耀教授表示，感謝農糧署的支持，也感謝南隆國中及在地農友協助，這樣的結合讓學童不只是玩遊戲學知識，更能親手觸摸泥土、看見作物生長；從遊戲到田間的學習轉換，真正讓食農教育落地生根。未來，高科大將在農業部農糧署持續指導下，結合PaGamO平台，推廣國產雜糧教育活動，並在全台各地校園推動更多在地體驗課程，讓食農教育成為孩子與土地連結的起點。

高科大團隊運用PaGamO平台數位化與遊戲化的優勢，開發「優糧奇兵獵人」食農教育遊戲，內容圍繞國產雜糧七大作物-紅豆、甘藷、高粱、玉米、花生、小麥及大豆。今年遊戲任務以甘藷為主角，專屬設計遊戲寶物地形，結合線上學習與線下實作體驗，透過讓學生在遊戲平台與真實田間中雙軌學習，深化食農教育的實踐內涵。