國產電動車價格破壞者！鴻華Bria 89.9萬起開賣 1萬元訂金掀搶購潮

財經中心／師瑞德報導

台灣電動車市場迎來震撼彈！鴻海集團（2317）旗下鴻華先進（2258）於2026年開春之際，正式宣佈旗下首款針對主流乘用市場打造的電動車「Foxtron Bria」開放線上預訂。為降低消費者入手門檻，鴻華祭出極具競爭力的「萬元下訂」策略，且入門車型售價壓低至89.9萬元，一舉成為目前台灣市面上最親民的國產電動車，展現搶攻大眾市場的強烈企圖心。

三車型齊發 頂規性能直逼超跑

根據官網資訊，Bria車系共規劃三種等級，分別為入門款「Elegant」（89.9萬元）、中階款「Emerge」（104.9萬元）以及性能旗艦「Pioneer」（114.9萬元）。

在動力規格方面，全車系皆搭載容量57.7kWh的磷酸鐵鋰電池，並採用台灣主流的CCS2充電規格，支援最高134kW的快充功率。Elegant與Emerge車型採單馬達後輪驅動設定，最大馬力達229匹，在NEDC測試標準下，續航里程可達516公里，足以應付日常通勤與跨縣市移動。至於主打熱血操控的Pioneer版本，最大馬力暴增至400匹，0到100公里加速僅需3.9秒，性能表現傲視同級距對手。

線上線下整合 試駕預約爆滿

有別於傳統車廠，鴻華先進採取數位化銷售模式。消費者僅需在官網預繳新台幣1萬元訂金即可完成下訂，並可自由選擇車色與選配件。同時，全台展示中心同步開放實車賞車與試駕服務。據公司內部透露，自消息曝光以來，預約試乘人數直線飆升，部分熱門時段已排隊至下個月中旬。參與試駕的投資人與潛在買家普遍給予正面評價，認為Bria底盤調校紮實，具備優異的「人車一體感」，舒適性與安全性甚至超越部分同價位進口車。

劍指國際市場 展示代工硬實力

鴻華先進將Bria視為拓展市場的戰略核心，其定價策略直接對標韓系小車Hyundai Inster，但在規格與空間上更具優勢。鴻華先進董事長李秉彥在日前的法說會上強調，Bria不僅是攻佔台灣內需市場的利器，更是向全球展示鴻華「委託設計製造服務（CDMS）」能力的最佳樣板。透過模組化平台與輕資產營運模式，鴻華期望藉由Bria的成功，進一步開拓海外代工訂單，加速回收開發成本。

目前Bria訂單能見度優於預期，鴻華先進表示將視後續接單狀況，擇期對外公告詳細銷售數據。

Foxtron Bria 預訂官網：https://www.foxtronev.com/order?model=BRIA

