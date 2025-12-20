國產電動車新展望 鴻華先進7.8億接手納智捷

納智捷總經理李應生。（圖／納智捷提供）

為了延續台灣汽車產業發展，提升價值產業鏈運作效率。鴻華先進科技（2258）宣布以新台幣7.876億元收購裕隆（2201）旗下納智捷（LUXGEN）100％股權，納智捷全台經銷據點在完成交割後，將更換為鴻華先進的品牌識別標誌，並推出首發車款Foxtron Bria電動車。

鴻華先進收購納智捷涵蓋其母公司資產、旗下五間銷售公司及門市據點、員工與營運資源。鴻華先進表示，將主導LUXGEN經營，打造從產品研發、銷售到售後服務的一條龍電動車全價值鏈，帶給消費者完整體驗。

廣告 廣告

LUXGEN自2009年成立以來，主打智慧化與科技豪華，融入高規格科技配備，像是車聯網系統、智慧駕駛輔助等，讓國產車挑戰國際級水準。裕隆發言人卓哲宇指出，推動本次交易案的主要目的在於進一步強化納智捷與鴻華先進間的垂直整合，提升整體價值鏈運作效率，以創造更具競爭力的經營優勢。

鴻華先進尚無CDMS（委託設計與製造服務）客戶，初期將專注於智慧電動車平台、整車研發及系統整合。未來將利用台灣在ICT與AI產業的整合優勢，推動汽車產業電動化、智慧化與軟體定義汽車(SDVs)發展，強化台灣在全球新世代汽車產業的競爭力。

目前鴻華先進股權結構由鴻海持股45.62％、裕隆43.83％，本案後續尚須依法向公平交易委員會申報，並經其審查通過後，始得完成，最快第1季完成交割。收購案激勵兩家股價上揚，裕隆18日盤中股價攻上漲停，19日分別上揚4.93％、0.76％，收至38.3、39.5元。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

張文身世曝光！家境不錯卻長年與家人疏離 任空軍志願役自導自演酒駕遭汰除

張文持刀隨機攻擊 路人直擊慘況！傷者倒下吐：跟我爸媽說我愛他們

北市男英勇阻張文罹難！女醫師路過目睹急救 蔣萬安：致上最高敬意