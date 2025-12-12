國產鰻不輸日本 攜餐飲業推「章Q」水產品

台灣國產鰻魚品質優良，有發展協會舉辦國產章Q水產品推廣活動，希望強化餐飲通路採用有標章的水產品，不只有品質把關，也能創造品牌競爭力，提高消費者喜好。

圖／TVBS

現烤鰻魚，吱吱作響，看了流口水，還能做成多種料理。

圖／TVBS

有鰻魚串燒、鰻魚玉子燒，還有大家最常見的鰻魚飯，都讓人食指大動，以為好吃的鰻魚，不一定要飛到日本才吃得到，台灣國產鰻魚品質也一樣優。

圖／TVBS

台灣優良農產品發展協會，舉辦國產章Q水產品行銷推廣活動，希望強化餐飲通路採用國產章Q水產品，並和連鎖餐飲業者合作，用驗證過的優良水產品開發特色料理，完整串聯從產地到餐桌的供應鏈。

廣告 廣告

農業部次長黃昭欽：「(國產鰻魚)它幾乎來到了這個一半一半，也就是50%外銷，50%在國內，那我們認為國內還有增長的空間，從養殖端這邊他們就有做生產履歷，所以他們從進苗飼養的放養數量，然後魚池的管理都有一定的驗證標準。」

漁業署強調，國產水產品競爭力，源自產地和品牌端，共同堅守品質標準，有了章Q標章驗證，不只穩定原料供應，更是打出品牌力的第一步，讓優質國產食材留在台灣人的胃。

更多 TVBS 報導

馬斯克AI太空題材點火！元晶打入供應鏈 早盤強勢攻漲停

IT獎見證AI永續雙軸 傳產紡織新示範數位轉型

輝達H200銷陸「抽25%」台買單？ 台積電未回應

金色拿鐵背後的代價 美小企業撐不住關稅衝擊

