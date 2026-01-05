國產鰻魚產地到餐桌 認明國產章Q安心享用

▲消費者選購時可認明「國產章Q」標章與溯源條碼，清楚掌握產地與生產資訊，安心享用。（圖／農業部提供）

[NOWnews今日新聞] 農業部漁業署長期致力提升國產水產品市場競爭力，其中尤以國產鰻魚，種類包含日本鰻、太平洋雙色鰻及鱸鰻等，日本鰻是養殖主力。鰻魚身形長，胸鰭短小，尾部圓鈍，鱗片隱於皮膚下，外觀常讓人誤以為不是魚類，不僅外貌與眾不同，肉質細嫩香滑，營養豐富，深受台灣與日本消費者青睞。

漁業署表示，鰻魚擁有迴游特性，在淡水河川中成長，成熟後回到大海中產卵，孵化後的鰻苗再隨著海流漂游回到淡水河川，往復循環。台灣養殖鰻魚的生命旅程，就從天然捕撈的「鰻苗」開始。

每年11月起，宜蘭及屏東主要河川出海口展開捕撈季節，一路往北至全台沿岸海域，直到翌年2月底止。宜蘭因捕獲量超過九成，成為全台鰻苗的重要產地，每到夜間海岸燈火通明，漁民捕撈鰻苗的畫面成為產業特殊景觀。

▲有業者推出生鮮真空的冷凍鰻魚片，方便餐廳或家庭自行煎、炸、蒸、燉等多樣料理使用，（圖／農業部提供）

漁業署指出，捕獲後的鰻苗需先進行短期人工馴化，當鰻苗體色由透明逐漸轉深，並適應人工餌料後，即可投放置魚塭中進行養殖育成。養殖過程講究水質管理（如pH值、溶氧、排污）、飼料調配與密度管控，以確保鰻魚在良好環境中健康成長。農業部亦推動「臺灣良好農業規範（TGAP）」，提升養殖透明度與品質安全。

鰻魚養殖區主要集中於雲林、嘉義一帶。當鰻魚養至每公斤約4～5尾，即達「上市規格」，其肉質肥美細緻，是出口日本的重要品項。另有業者針對內需市場，培養至每公斤約3尾，肉片更厚實，適合製作生鮮鰻魚片或高端料理。

鰻魚加工流程專業繁複，需於合格水產加工廠進行。活鰻先以冰鎮方式讓其鎮靜，再固定頭部，由熟練人員下刀先將鰻魚從頸部到尾部全部剖開、去骨、去內臟後取得完整魚片。魚片經過清洗去除黏液後，即可進行蒲燒處理。

饕客最喜愛的「蒲燒鰻」，是經典日式風味代表。其工序包括白烤、翻面、再白烤、蒸煮、三次刷醬烘烤，最後急速冷凍封存。每一道工序都需精準掌控火候與時間，才能成就醬色油亮、香氣四溢的頂級蒲燒鰻。此外，有業者推出生鮮真空的冷凍鰻魚片，方便餐廳或家庭自行煎、炸、蒸、燉多樣料理使用，風味萬變、營養滿分。

鰻魚含有豐富的蛋白質、維生素A、B、C、E群及礦物質，同時也是DHA與EPA等不飽和脂肪酸的重要來源，是兼具美味與營養的優質海味。

為避免市售不明來源鰻魚或混充進口產品，消費者選購時可認明「國產章Q」標章與溯源條碼，清楚掌握產地與生產資訊，支持具備「國產章Q」認證的國產鰻魚，不僅能安心品嚐頂級風味，也實際支持在地產業發展與環境永續。

