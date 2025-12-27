國產鰻魚閃耀北台！ 雲林攜手名廚創意料理搶市場

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府與在地鰻魚養殖業者進軍新竹遠東巨城，舉辦「雲林鰻夯上場」推廣活動，副縣長謝淑亞今(27)日與知名主廚盧俊斌現場示範創意料理，限量鰻魚料理供民眾試吃。此次活動結合地方特色食材與食農教育，將國產鰻魚從餐桌推向創意料理，拉近消費者與高品質鰻魚的距離，彰顯雲林作為「鰻魚之鄉」的領先地位。

鰻魚富含蛋白質、Omega-3及多種維生素，四季皆宜，雲林代表水產。(記者廖承恩翻攝)

廣告 廣告

副縣長謝淑亞指出，鰻魚富含優質蛋白質、Omega-3 脂肪酸及多種維生素，是全年齡、四季皆宜的健康食材，也是雲林代表性水產品。她強調，縣府多年配合漁業署政策，持續推動國產鰻魚內銷與品牌建構，透過創意料理開發、食魚教育推廣及跨通路合作，讓國產鰻魚穩定走入民眾日常餐桌。

活動現場，由盧俊斌主廚與副縣長謝淑亞聯手示範料理，將新竹特色水潤餅與貢丸巧妙融合鰻魚，創造「蕃茄莎莎蒲燒鰻魚Q餅」及「蒲燒鰻魚松露貢丸燉飯」兩道創意佳餚。現場更提供限量試吃，民眾可實際品味國產鰻魚細膩風味，體驗從家常餐桌到創新料理的多元應用。

漁業署表示，國產鰻魚養殖全程遵守法規，採用科學化管理，落實水質監控、用藥規範及產品溯源制度，確保食品安全與高品質。透過中央與地方合作，持續輔導產業提升養殖技術，拓展多元行銷通路，讓優質國產鰻魚更貼近消費者日常生活，也穩定漁民收益，推動永續發展。

現場限量鰻魚試吃，民眾親嚐高品質鮮美風味。(記者廖承恩翻攝)

農業處長魏勝德補充，雲林口湖鄉為全國最大鰻魚產區，產量穩定且價格親民，正是消費者品嘗國產鰻魚的最佳時機。農業處將結合食農教育、節令行銷與跨域合作，積極推動內銷與品牌形塑，確保消費者方便、安全享用來源透明、品質優良的臺灣鰻魚，並協助產業穩定發展。

此次活動亦結合「雲林良品x巨城快閃市集」，販售雲林在地農漁產品與年節佳品，包括雲饗豬系列肉品、古坑咖啡、花生糖點心、西螺米製伴手禮及國產蒲燒鰻等。活動吸引北台灣消費者踴躍參與，現場貴賓雲集，包括縣府官員、漁業署長、巨城購物中心經理及合作社理事長等，共同推廣國產鰻魚品牌，打造產地與市場的緊密連結。