國產鹿茸多元運用 國姓鹿茸養生宴帶來全新味覺體驗

國姓鄉長邱美玲（中）等人邀請民眾一起來品嘗鹿茸養生料理。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

南投縣國姓鄉被譽為「水鹿原鄉」，鹿茸年產量與品質皆居全台之冠，每年三月起是鹿茸採割季，縣政府攜手鄉公所全力行銷，十日辦理鹿茸養生宴展示會，將鹿茸與梅子等在地農特產入菜，並融入客家元素，為民眾帶來全新味覺體驗，也更認識鹿茸的多元運用與營養價值。

二０二六國姓鄉鹿神祭產業文化活動將於三月十四日在國姓五穀宮登場，鄉公所十日在縣政府大廳舉辦「客庄好食．鹿茸養生宴暨產業推廣展示會」，為「鹿神祭」揭開序幕；現場展示十道鹿茸料理，令人食指大動，還有鹿茸周邊商品、客庄美食與草莓、棗子、柑橘、咖啡等，並有水鹿導覽圖，營造文化與產業融合的展示氛圍。

縣府農業處長蘇瑞祥表示，國姓鄉水鹿約三千八百頭，飼養數量是全國最多，鹿茸年產量與品質皆居全台之冠，多年來鄉公所用心辦理「鹿神祭」活動，結合產業、文化與觀光，並透過鹿茸料理推廣，深化民眾對鹿茸營養價值的認識。國產鹿茸雖然面臨進口競爭，但仍具優勢，縣府將持續協助推廣，並改變農場經營環境及多元發展策略，讓更多人知道國產鹿茸的好處。產

國姓鄉長邱美玲指出，每年三月舉行的「鹿神祭」是國姓鄉年度盛事，不僅象徵對水鹿產業的感恩，更是推廣國姓鄉特色產業的重要平台，今年「鹿神祭」與國中小學聯合運動會將於三月十四日在國姓五穀宮及北山國中盛大展開。當天公所也攜手港源社區發展協會，推出鹿茸養生宴，於南天宮前廣場席開八十桌，一桌六千六百元，養生宴不僅選用珍貴的鹿茸作食材，還將在地優質農特產品巧妙融入料理，為饕客帶來全新味覺體驗，歡迎預訂。