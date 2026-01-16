國產、中保科去年營收雙創新高！旺年會席開2百桌 豪發千萬獎金 再抽3台豪車

國產建材實業（2504）集團與中保科技（9917）集團今（16）日於南港展覽館二館聯合舉辦「2026集團旺年會」，現場席開2百多桌，匯聚近3,000名同仁共襄盛舉，氣氛熱烈非凡。為犒賞員工過去一年的辛勞，集團展現豪氣，不僅準備了總額高達千萬元的獎金，更現場抽出3台豪華汽車，讓全場情緒沸騰。今年旺年會以「AI 開創 + 永續創未來」為主題，象徵集團在雙創營收歷史新高的厚實基礎上，將全力加速 AI 應用與低碳轉型。

中興保全科技董事長林建涵表示，儘管景氣存在變數，但集團對2026年展望抱持樂觀態度，有信心持續突破紀錄。（魏鑫陽攝）

國產實業：厚植低碳優勢 採取「穩中求勝」策略

面對全球經貿環境的變動，國產建材實業集團在2025年交出亮眼成績單，集團年度營收達225.33億元，國內本業營收亦達194.84億元，雙雙刷新歷史紀錄。國產實業董事長徐蘭英在受訪時表示，自2024年央行推行限貸令以來，效應已在去年發酵，加上今年初的土方議題，政策與環境確實充滿挑戰。

「儘管環境惡劣，但我們必須在其中『穩中求勝』。」徐蘭英強調，集團憑藉「步步為贏」的務實精神，透過低碳題材與結構安全優勢，贏得眾多科技廠房的信任。她提到，國產的高彈性模數混凝土具備卓越耐震與抗微震特性，能有效協助科技廠提高晶片產出良率，因此深受青睞。

展望2026年，國產將持續強化「材料為王」的戰略布局，預計於3月動工興建台北港第二座爐石研磨廠，預計2027年完工後，2座爐石廠年總產能將達110萬公噸。此外，集團旗下擁有近45萬坪的土地資產，隨著輝達（Nvidia）等AI巨擘進駐南港與北士科，周邊資產開發潛力更是不言而喻，將成為集團營運活化的關鍵動能。

國產建材實業董事長徐蘭英 強調，集團憑藉「步步為贏」的務實精神，透過低碳題材與結構安全優勢，贏得眾多科技廠房的信任 。（魏鑫陽攝）

中保科技：AI助理「my omni」亮相 科技保全再進化

同場慶賀的中保科技集團亦寫下新頁，2025年營收達190.1億元，再創歷史新高。中保科技董事長林建涵在聯訪中表示，儘管景氣存在變數，但集團對2026年展望抱持樂觀態度，有信心持續突破紀錄。林建涵指出，在缺工與風險災害頻傳的時代，AI的導入並非為了取代人力，而是要讓科技成為最強後盾。

旺年會現場的一大亮點，即是集團專屬AI智能助理系統「my omni」的首度亮相。林建涵表示，這套系統能協助員工進行數據分析與內部溝通，未來更將推出針對人資（HR）與業務（Sales）的專屬助理機器人，「我們要透過工具協助現有的人員，減輕負擔，讓他們能提供更優質的服務給客戶。」

除了內部效率提升，中保科亦持續深化智慧城市應用，包括智慧防災、智慧停車及無人機平台「中保無限飛」等需求皆持續升溫。林建涵強調，中保科累積近50年的安防經驗，結合AI、IoT與雲端運算，將成為全台灣最能讓人民感到安全安心的信賴夥伴。

展望2026：AI與永續雙軌並進

國產集團此次聯合旺年會，不僅是慶祝過去一年的豐收，更是對未來2026年的宣示。從國產實業積極布局的61款國內外低碳認證混凝土，到中保科全面推進的AI安防落地應用，集團將持續透過ESG永續治理與科技創新，鞏固在建材與安防雙領域的領導地位，朝向優質世紀企業穩健邁進。

