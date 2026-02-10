國產1月營收穩健成長 關渡平原2萬坪土地潛在價值可觀

〔記者陳永吉／台北報導〕受惠於AI產業與全台科技大建廠風潮，國產建材集團1月營運在混凝土旺季出貨下持續穩健成長，今公告集團營收來到19.29億元，年增2.02％。

國產表示，受惠全球AI熱潮持續發威，加上政府啟動AI新十大建設與「大南方新矽谷」方案，帶動建廠需求熱潮持續不斷，而國產建材實業受惠科技大廠不斷的在林口、新竹科、中科二期、嘉義科、南科、高雄楠梓科等全台科學園區，不斷擴建廠辦、帶旺區域房市熱潮，繼去年創下集團與國內本業最高營收紀錄後，1月營運維持高檔格局。

對於營運展望，國產建材實業認為，面對AI帶旺全台相關產業炙熱發展，政府也繼續盤點規劃了嘉義科二期、南科四期、楠梓園區等全台科技園區的接續建設計畫，支撐國產建材的營運基本面。

在業外部分，國產旗下擁有45萬坪左右土地可進行階段性的資產活化，其中位於南港的大型開發案目前按進度進行開發，預計2027年底左右完工，由於輝達研發中心已經進駐正對面的潤泰玉成大樓，輝達的海外總部也計畫設在北士科，而國產建材在鄰近北士科附近的關渡平原，擁有10筆左右、達近2萬坪的土地資產，具有龐大的潛在開發價值。

