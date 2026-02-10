國產1月營收續登峰 AI熱奠定資產活化

【記者柯安聰台北報導】AI巨擎輝達效應持續發威！日前在台北舉辦齊聚重要科技大廠老闆俗稱的「兆元宴」，繼續推動AI產業與全台科技大建廠風潮，國產建材（2504）受惠於此，1月營運在混凝土旺季出貨下繼續穩健成長，集團營收來到19.29億元的高檔，營收也繼續穩健成長的年增2.02％。而且輝達效應不僅於此，其研發中心設在國產建材集團南港大型開發案正對面、與其北士科海外總部相鄰處，國產建材集團還擁有近2萬坪土地資產，旗下集團資產活化的潛在價值更深深的被這股AI浪潮點亮。



受惠全球AI熱潮持續發威，加上政府啟動AI新10大建設與「大南方新矽谷」方案，帶動營建需求熱潮持續不斷，日前輝達執行長黃仁勳抵達台灣，並宴請台灣重要科技AI供應鏈，這個外界譽為「兆元宴」的大老闆聚會，不僅成為科技業的佳話外，更呈現台灣科技在當前AI發展年代的重心角色，也確認全台科技營造大建設綿延不斷，加上政府重要AI科技建設計畫的推進，更奠定AI時代所需的基礎建設引擎。





圖說：國產建材集團南港大型開發案（圖中），近期因為AI巨擎輝達研發中心進駐正對面的潤泰玉成大樓（圖右），龐大潛在開發價值成為市場熱門話題。



放眼國產建材集團未來的營運發展，國產建材認為，面對AI帶旺全台相關產業炙熱發展，政府也繼續盤點規劃了嘉義科二期、南科四期、楠梓園區等全台科技園區的接續建設計畫。讓這股AI燃起的全台科技大建設引擎，將會在未來繼續前行，也奠定國產建材的營運優勢、將繼續迎接科技大建設的營建利多。







圖說：國產建材實業集團邁向71年，積極全方位布局低碳與ESG藍圖，創新研發具碳競爭力的高端混凝土，墊高營運成效、也撐起全台AI科技大擴廠成果。



國產建材強調，目前積極的以全建材策略提供「低碳建築解決方案」，不僅已經擁有領先業界的61張國內外低碳認證，而且主結構採用國產建材低碳混凝土，搭配旗下的國宇ALC輕質磚，總減碳率達22%，符合低碳建築標示1+級，最高可獲得8%容積獎勵。加上旗下重置資源科技的再生混凝土，具備明確的碳足跡減碳效益與合法再利用成效，可有效去化營建廢棄物，讓低碳循環經濟更具有加乘效果。



還有旗下擁有45萬坪左右土地也可以進行階段性的資產活化進程，如位於南港的大型開發案目前按進度進行開發，預計2027年底左右完工，由於輝達研發中心已經進駐正對面的潤泰玉成大樓，輝達的海外總部也計畫設在北士科，國產建材在鄰近北士科1到數公里的關渡平原處，擁有10筆左右、達近2萬坪的土地資產，未來若經政府國土計畫與都市計畫區段徵收之後，發還的土地將非常具有龐大的潛在開發價值，如此讓國產建材集團除了具備營運優勢外，資產活化更點亮了集團每個階段性的龐大潛在開發價值。（自立電子報2026/2/10）