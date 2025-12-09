國產11月營收年月雙增 投資爐石2廠

【記者柯安聰台北報導】AI熱潮效應，全台科技大建設綿延不斷，也促進低碳願景的迫切需求。國產建材實業（2504）集團低碳策略進程，帶旺營運優勢佈局，11月集團營收維持18.89億元高檔營收，月增6.60％、年增2.06％；前11月營收達204.53億元、年增4.03％，創下史上同期最高營收記錄。



為了墊高營運優勢，國產建材董事會通過在所屬的台北港埠興建第2座爐石廠，預計2028年左右完工後，生產低碳且高端的精緻爐石粉，年總產能可達120萬公噸，大大發揮「材料為王」的多元優勢佈局。



國產建材實業發揮先進科技行控與低碳佈局優勢，充分掌握科技擴廠帶動的大建設商機，營運繼續超越去年同期。國產建材集團頂著如此的營運優勢，持續因應政府積極推動AI新10大建設等、帶旺整體營建產業，同時國產建材實業建構了低碳大溯源管理，不僅獲得業界最多的國內外各項低碳認證，並導入精緻砂石、精緻粉體等創新先進製程，以高端低碳混凝土研發優勢，撐起華邦電、日月光、國巨電子等半導體高科技廠辦，成為遍佈全台科技群山的強力後盾。







圖說：國產建材實業董事會通過在所屬的台北港埠、興建第2座爐石研磨廠，預計2028年左右完工後，生產兼具低碳且高端的精緻爐石粉，年總產能可達120萬公噸，大大發揮「材料為王」的多元優勢佈局。



由於全球淨零碳排趨勢銳不可擋，國產建材實業強調，集團厚實低碳營運優勢，同時國內碳費徵收即將啟動，因此創新研發24款低碳混凝土，通過ISO 14067國際碳足跡查證，減碳幅度高達50%。其中12款產品獲環境部碳標籤認證，還有13款常規低碳與綠混凝土等產品，率先獲得內政部低碳循環建材認定證書，上述認證還持續申請增加中。



同時為了淋漓盡致的發揮低碳策略效益，更往上整合低碳大溯源管理，與精緻砂石、精緻粉體策略，不僅要充分掌握混凝土所有原料的優質特性，包括最大減碳力、最優值強度與工作效率，還有就是對營運獲利最大浥注的成本效益，目的就是以全方位的水平垂直整合，讓全台建築結構安全繼續往完美邁進。



國產建材表示，目前董事會已經通過投資15億元，在所屬的台北港埠興建第2座爐石研磨廠，預計2028年左右完工，該座研磨廠將作為研磨生產精緻爐石粉，使用該精緻爐石粉的混凝土，相較於使用同級水泥粉體者，可減碳最高達50％左右，同時混凝土經水化反應後的強度效應，也遠遠優於同級水泥粉體，因此國產建材集團將能游刃有餘的掌握所有精緻粉體特性，以最佳配方比，精進創新研發更優質的低碳高端混凝土產品，如提供類似今年發表的「高彈性模數混凝土」一般，讓台灣科技業興建更堅韌的廠辦建築，生產全球最尖端的AI半導體晶圓產品等。



國產建材強調，該爐石廠完工後，國產建材集團將擁有2座年總產能達120萬公噸的爐石研磨廠，可望充分展現材料為王效應，如此不僅可以充分發揮營運成本、同時兼具優質低碳的產品優勢，更可協助台灣所有需求AI科技等大建廠、高端指標建築，還有全民華廈住宅，興建展現優異建築結構與減碳表現的各項建築，同時還可申請政府減碳的容積獎勵。而且在環境永續ESG的表現方面，國產建材所屬2座研磨廠，以年生產120萬公噸計算，其相對水泥的減碳能力，預估約等同2600座大安森林公園的年吸碳量。（自立電子報2025/12/9）