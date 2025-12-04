國產AB-BNCT亮相 賴總統親臨禾榮科技展台

【記者柯安聰台北報導】2025 年台灣醫療科技展4日盛大開幕，賴清德總統特別蒞臨禾榮科(7799)展台，了解國內唯一自主研發的大型放射治療設備—加速器型硼中子捕獲治療（AB-BNCT）系統的最新發展與策略藍圖。禾榮科技向總統報告指出，台灣擁有優越的醫療環境與研發能量，具備成為全球BNCT技術最佳臨床發展基地的條件。



我國自主開發的中子放射照射系統已於2024年6月取得TFDA醫材認證；同時，含硼藥物亦與台北榮總及中國醫藥大學附設醫院共同進行臨床試驗，並透過恩慈療法為無其他治療選項的末期患者帶來新的希望。目前所累積的國內臨床經驗與國際研究成果，皆顯示BNCT對難治型癌症具有高度的治療潛力，適應症更有望從頭頸部與腦瘤拓展至胸腔及脊椎腫瘤。









AB-BNCT為新一代高選擇性放射治療技術。其原理為先以含硼藥物促使硼-10富集於癌細胞，並在中子照射下於腫瘤內發生核反應產生重離子，以此雙重靶向機制精準攻擊癌細胞，同時最大程度保護正常組織。



禾榮科為台灣首家、亦是全球少數能提供AB-BNCT全方位整體解決方案的企業，產品涵蓋自主研發的AB-BNCT設備、含硼藥物、治療計畫系統、患者定位系統、輻射屏蔽工程與臨床應用等核心技術，並已成功建構出屬於台灣的AB-BNCT產業生態鏈。隨著高性能中子照射系統的成功開發，禾榮科除深耕亞洲市場外，亦已透過策略合作聯盟拓展歐美市場。（自立電子報2025/12/4）