國畫大師再婚小50歲嫩妻老來得子 84億元藝術品遭賤賣

中國國畫大師范曾和小50歲嫩妻再婚，卻遭嫩妻賤賣80幾億的藝術品。（微博圖片）

地產大亨王廣德在飯局上爆料，原來命理師江柏樂的嫩妻雯雯，是他過去交往10年的前女友，後來因女方母親反對，找來江柏樂作法斬桃花，卻讓雯雯改和江柏樂結婚，一段陳年爺孫戀就此出土。不少跨越時空的愛戀讓人刻骨銘心，而且年紀甚至有相差50歲以上的，只是結局並沒有那麼美好。

謝霆鋒之父謝賢與前妻狄波拉離婚後，曾跟年紀相差49歲的上海姑娘CoCo熱戀，且自稱交往3年都沒上過床，外傳分手後還要謝霆鋒拿8,300萬給女方當青春損失費。

謝賢和小49歲的上海姑娘CoCo分手後，還拿上千萬給女方當青春損失費。（翻攝自CoCo微博、本刊資料照）

中國國畫大師范曾2024年與小50歲的嫩妻徐萌再婚，日前宣布產子。現年87歲的范曾因國畫作品價值連城，徐萌曾被指夥同情夫搬空並賤賣范曾價值高達人民幣20億元（約新台幣84億元）的書畫與收藏品。

72歲的香港綠葉演員李龍基與小36歲的女友王青霞交往，誇口每周床戰十數次。（微博圖片）

2023年72歲的香港綠葉演員李龍基宣佈計畫與小36歲的女友王青霞在年內完婚，但女方去年被控在香港逾期居留等7項罪名，今年刑滿獲釋。男方曾誇口每週與女友床戰十數次。

