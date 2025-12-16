國發基金宣布海外投融資總額增至600億 啟動百億投資平台

國發基金管理會宣布海外投融資總額增至600億元。圖為國發會主委兼國發基金召集人葉俊顯。戴嘉芬攝



國發基金管理會今日（12/16）通過第13期海外投資融資貸款，總額度由新台幣300億元倍增為600億元；另針對主題式百億投資方案設立「投資整合管理平台」，整合跨部會投資資源與審查，強化資訊交流與協作效率，提升資金運用效益。

國發會主委兼國發基金召集人葉俊顯表示，國發基金鑒於第12期海外投融資貸款額度已用罄，企業對融資貸款需求殷切，為持續協助我國企業拓展國際市場，爰加碼續辦「第13期海外投資融資貸款」，同時提高對中小企業及赴美國投資企業之協助力道，並採行多元辦理方式，以利企業取得開拓國際市場所需資金。

廣告 廣告

此項貸款主要強化項目如下：

1. 提高貸款總額度：由前期貸款總額度300億元提高至600億元。

2. 提高對中小企業及赴美地區投資案搭配款比例：中小企業赴海外投資，國發基金搭配款比例由原四分之三調高至全額。赴美國地區投資案，國發基金搭配款比例由原二分之一調高至三分之二。

3. 採行多元辦理方式：國發基金除前項搭配款辦理方式，另新增就企業赴新南向國家投資及非新南向國家投資，分別依銀行實際貸放餘額提供年息0.5%及0.3%融資服務費的辦理方式。

建置「投資整合管理平台」 提升資金運用效益

為扶植我國新創與中小企業發展，國發基金結合產業主管機關推動中小企業、文化創意產業、策略性服務業/製造業、AI新創、綠色成長及智慧機器人等百億投資基金。另為強化各基金間資訊交流與協作機制，引導民間資金投入戰略性產業與新興科技領域，國發基金將建置「投資整合管理平台」，以提升整體資金運用效益。

投資整合管理平台主要功能如下：

1. 建立跨部會橫向溝通與投資治理架構：建立標準審查流程、管理制度及投資效益衡量。

2. 建構跨部會投資資料平台：串接並整合各部會既有資料，導入 AI 模組建立資料彙整平台。

3. 強化投資執行與與管理監督：定期彙整蒐集各方案資料及持續追蹤進度與投後管理資訊。

國發基金管理會表示，期望透過海外投資融資貸款與投資整合管理平台雙軌並進，協助台灣企業布局全球，掌握國際市場機會，取得重要資源。

更多太報報導

盼打造台灣版OpenAI 國發會「創業大聯盟競賽」報名逾2800組破紀錄

台灣新創環境日益成熟 國發基金宣布「創業天使方案」額度提升至百億

金管會提報「亞洲創新籌資平台」計畫 葉俊顯：新創支持體系更趨完整