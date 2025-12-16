國發基金海外投融資額度翻倍至600億 助威赴美投資

（中央社記者潘姿羽台北16日電）國發基金精進投融資能量，今天宣布第13期海外投融資貸款額度自新台幣300億元倍增至600億元，同時強化赴美投資的協助力道，助攻企業布局全球；另外，針對主題式百億投資方案啟動「投資整合管理平台」，提升資金運用效益。

國發會主委兼國發基金召集人葉俊顯表示，國發基金第12期海外投融資貸款額度已用罄，企業對融資貸款需求殷切，為了持續協助企業拓展國際市場，加碼續辦「海外投資融資貸款（第13期）」，同時提高對中小企業及赴美國投資企業的協助力道。

廣告 廣告

國發基金新聞稿指出，第13期海外投資融資貸款有3大亮點，一是提高貸款總額度，從前期貸款總額度300億元提高至600億元；第二，提高對中小企業及赴美地區投資案搭配款比例；第三，採多元辦理方式。

國發基金說明，針對中小企業赴海外投資，國發基金搭配款比例由原3/4調高至全額。赴美國地區投資案，國發基金搭配款比例由原1/2調高至2/3。

媒體詢問，調整赴美投資措施，是否為因應當前國際局勢的做法。國發基金表示，除了因應政經局勢發展，業界確實有此需求；去美國投資的企業規模有大有小，國發基金對於不同族群給予不同協助力道，中小企業赴美投資比照上述作法，為全額搭配款，非中小企業赴美投資搭配款則為2/3。

多元辦理方式方面，國發基金除了前項搭配款辦理方式，新增就企業赴新南向國家投資及非新南向國家投資，分別依銀行實際貸放餘額提供年息0.5%及0.3%融資服務費的辦理方式。

國發基金管理會今天通過第13期海外投資融資貸款，即日起上路。此方案管理銀行委由中國輸出入銀行辦理，國內銀行若有承做意願，可跟管理銀行辦理簽約，企業至有簽約的往來銀行申請此方案同樣適用。

另外，國發基金為了扶植新創與中小企業發展，結合產業主管機關推動中小企業、文化創意產業、策略性服務業／製造業、AI新創、綠色成長及智慧機器人等百億投資基金。

國發基金今天同步宣布針對主題式百億投資方案設立「投資整合管理平台」，將具備3大功能。

第一，建立跨部會橫向溝通與投資治理架構，包含標準審查流程、管理制度及投資效益衡量。第二，建構跨部會投資資料平台，預計串接並整合各部會既有資料，導入AI模組建立資料彙整平台，優化流程並期待可以產出更優質的投資資訊。第三，強化投資執行與與管理監督，未來定期彙整蒐集各方案資料，並持續追蹤進度與投後管理資訊。

國發基金表示，目前各主題的百億投資基金多已有案子進行，投資整合管理平台啟動後，初期會頻繁開會，了解各自運作情況以及實務需求，運作穩定後，也將定期開會，頻率預估每季至少1次。

國發基金期望透過海外投資融資貸款與投資整合管理平台雙軌並進，協助企業達到「深耕台灣、布局全球」的目標，掌握國際市場機會，取得重要資源，促進產業升級與永續發展。（編輯：楊凱翔）1141216