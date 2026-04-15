國發基金百億計畫啟動在即 國發會：待運動部完成辦法

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（中央社記者曾筠庭台北15日電）國發基金將成立主題式百億基金協助運動產業發展，有立委關切設立進度，國發會主委葉俊顯今天說明，須由運動部研擬投資管理辦法，預計5月初完成公告，後續提報國發基金管理會討論通過即可展開投資。

立法院經委會今天邀請經濟部、國家發展委員會、運動部、教育部及財政部就「我國運動產業發展之政策規劃、人才培育、跨部會資源整合、相關租稅優惠執行成效、未來產值提升目標，及先進國家運動產業政策之分析比較」進行報告，並備質詢。

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根據國發會提交給立法院書面報告指出，依據「運動產業發展條例」第13條規定，國發基金應提撥一定比例投資運動產業，並已透過「主題式百億投資方案」將運動產業列為重點支持領域。目前運動部正研擬「運動部運用國家發展基金提撥投資管理辦法」，後續將把相關投資方案提報國發基金管理會討論，以完備制度設計與運作機制。

國發會表示，未來將配合運動部「運動作為平台」的治理架構，透過國發基金引導民間資本投入，逐步改善產業長期仰賴補助的結構，建立投資導向的發展模式。

國民黨立委鄭正鈐質詢指出，去年5月修正「運動產業發展條例」後，政策已由過去以補助為主，轉向納入投資機制，其中國發基金匡列百億計畫備受關注，目前實際推動進度。

葉俊顯表示，百億投資基金啟動，須待運動部完成研擬投資管理辦法後送交國發基金管理會審議，運動部預計在5月初完成公告投資管理辦法，一旦完成公告程序，國發基金管理會將盡速審查。

民進黨立委李坤城也關注就業金卡及百億計畫推行進度。葉俊顯表示，目前運動領域取得就業金卡者約32人，過去多為運動員，未來希望運動部每年可達100人申請目標，並擴大吸引教練、裁判、運動科學研究、數據分析、醫療防護等後勤專業人才，若納入相關領域，達標應該沒有問題。

國家運動產業發展中心董事長鄭仁傑表示，百億計畫將有多元運用方向，包括強化觀賽經濟、培育運動明星、推動職業及國家隊朝企業化經營，並與國際市場接軌，帶動整體運動產業升級。（編輯：潘羿菁）1150415