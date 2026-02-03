國發會今年經濟成長目標4.56% 人均GDP挑戰4萬2170美元

國發會舉行年終記者會，各界關注台灣的人均GDP，今年能否再繼續超越日韓？國發會表示，台灣的人均GDP從2011年的2萬0866美元逐年攀升，2021年提高到3萬3111美元。

主計總處預估，今年可望來到4萬0951美元、超越日韓。不過，國發會則將目標設定在4萬2170美元。

國發會主委葉俊顯指出，「只要我們今年的經濟成長有達到2%的話，應該就是滿有希望就是說，人均GDP會上4萬元左右。」

台北市民陳小姐表示，「每一個工作都有不一樣的薪資階段，所以不是說每一個人都可以達到這樣的標準。」

廣告 廣告

台北市民林先生則說：「大家體感一般來說，應該年薪80萬就很多了吧，那你說年薪126萬，那落差滿大的啊。」

對於2026年人均GDP要挑戰4萬2170美元，不少民眾直呼無感。人力專家則認為，要達標人均GDP 4萬2170美元，換算下來相當月薪要達到10萬台幣。以現今就業市場來看，恐怕只有科技業、金融業或醫師等專業人員才可能達標，對於服務業來說遙不可及。

人力銀行發言人楊宗斌分析，「除非是這種餐飲業的這個儲備幹部，才有機會年薪破百萬，不然其實如果以月薪3、4萬來換算的話，可能一年年薪也大概只有50到60萬的一個這個水準。」

除了人均GDP將超過4萬美元，觀察今年的經濟成長率，主計總處去年11月預測3.54%，但國發會預期，經濟成長率能上升0.57個百分點，來到基準預測的4.11%，如果再搭上積極政策效益，預估能再上升0.45個百分點，因此國發會將經濟成長率目標設定在4.56%。

只是，面對豐碩的經濟果實，卻出現k型化現象。

中央大學台經中心執行長吳大任認為，「如果我們能夠破除國際觀光客對台灣的一個既定印象，更願意到台灣來消費，等到商家賺了錢，他就比較有能力幫員工加薪。」

半導體產業受惠AI發展挹注，人均GDP4.2萬美元其實早已達標，反觀傳產、服務業恐怕需轉型升級，產業獲利也要老闆願意為員工加薪，才有機會縮小薪資差距。

更多公視新聞網報導

今年出口預計達5892億美元 經濟成長率上修至4.45%

