國發會創業大聯盟競賽 第一階300強揭曉

▲國發會「創業綻放—創業大聯盟競賽」，邀集百位來自創投、產業、學研與公協會等不同領域的專家，從全台2,805組創業提案中，選出第一階段300組入選名單，獲選率僅約1成。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 國發會「創業綻放—創業大聯盟競賽」，邀集百位來自創投、產業、學研與公協會等不同領域的專家，從全台2,805組創業提案中，選出第一階段300組入選名單，獲選率僅約1成。



國發會表示，本次競賽共收到全台2,805組新創公司與創業團隊報名，入選名額於六都與非六都間平均配置各150組，並依三大組別分布。



觀察入選結構，六都逾8成入選團隊為新創公司，具備紮實商業基礎，非六都則有近5成屬潛力團隊，展現早期創新活力!此次評選兼顧產業與區域平衡，不僅讓地方創新能量有機會被看見，也顯示台灣創業版圖正從核心城市逐步擴展至各地，全面綻放。



國發會副主委詹方冠表示，本次競賽不僅注重創新性與市場潛力，也重視團隊的社會影響力與在地連結。前瞻科技組召集人詹文男表示，前瞻科技領域團隊不僅具備扎實的技術基礎，也能思考實際應用與市場落地，顯示台灣新創正逐步從技術研發走向具規模化潛力的創新實踐。



消費生活組召集人連勇智指出，評選過程中可清楚看見台灣新創在消費生活領域百花齊放的樣貌，無論商業模式或創新應用皆展現高度成熟度；綠色永續組召集人黃啟瑞也表示，台灣新創有能力因應淨零、循環經濟與永續發展等國際重要議題，顯示台灣在綠色創新上的高度潛力。



入選的300組團隊將於明年1月至3月進入第二階段培訓輔導，包括線上進階課程、商業計畫書Bootcamp與業師一對一輔導等，協助強化創業必備的核心能力與實務經驗。完成輔導後，將辦理複賽實體評選，徵選出100組團隊獲得 300萬創業支持金，並再從中擇優30組晉級決賽，角逐最高1,000萬支持金。



更多競賽資訊，請至計畫官網查詢，或搜尋「創業大聯盟競賽」

