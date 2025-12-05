國發會創業大聯盟競賽2805組報名 全台最大創業盛事

（中央社記者潘姿羽台北5日電）國發會推動「創業綻放—創業大聯盟競賽」，希望達到創業在全台遍地開花的效果，報名已於11月30日截止，踴躍程度超乎預期。國發會今天指出，共收到2805組報名，且非六都能量顯著提升，此計畫已成為台灣規模最大的創業盛事。

「創業綻放—創業大聯盟競賽」提供總額超過新台幣3億元的創業支持金，鼓勵有志創業的團隊及109年1月1日後成立的公司參與，初賽報名於11月30日截止，共吸引2805組報名。

國發會統計，報名來自六都地區占71.16%，非六都地區占28.84%，貼近六都與非六都的人口分布比例，而且全台非六都每個縣市都有參與，離島地區也有團隊投入。

就報名的產業組別而言，「前瞻科技組」占32.98%、「消費生活組」占39.43%、「綠色永續組」占27.59%，分布大致均衡。

國發會產業發展處處長蕭振榮表示，此次活動共有2805組報名，2805不只是個數字，更有3層意涵；首先，台灣新創家數已經破萬家，相較10年前的3000多家顯著成長，但與其他國家來比，還有很大進步空間；即便是與規模較小的國家相比，台灣新創生態對國內生產毛額（GDP）的貢獻，明顯不及如新加坡、以色列，新創能量還是不足。

蕭振榮直言，台灣市值前十大的企業偏重硬體，反觀美國高市值公司，多具有新創能量，顯見台灣仍有繼續推動新創的必要，期待台灣能出現如同OpenAI這類引領科技的新創公司。

第2層含義是，過往台灣新創能量明顯集中雙北，這次報名則是遍布全省，離島、花東都有新創報名，這是政府期盼看到的區域平衡。蕭振榮表示，未來會朝驅動各地創新能量為目標，繼續努力。

第3，國發會推動創業大聯盟競賽，是希望經過縝密的課程與訓練，讓有志創業的團隊做好準備，課程涵蓋創業基本須知、市場需求、產品洞察、商業模式、財務規劃及商業計畫簡報等內容，為創業打好地基，此外，也必須參與創業家講座，汲取前輩的成功經驗。

創業大聯盟競賽初賽報名結束，接下來將進入初賽書面審查、第二階段輔導、複賽、決賽以及第三階段陪跑，預計於115年5月下旬決賽結果出爐。蕭振榮表示，此次計畫結束後，會視成果進行檢討及修正，希望朝常態舉辦的方向前進。

國發會表示，為了提升創業成功率並協助新創快速成長，「創業綻放—創業大聯盟競賽」提供至多100家獲獎公司創業支持金，也會協助引介國發基金天使投資，爭取最高達1億元投資金額，協助具發展性的創業團隊加速茁壯。競賽資訊可參考計畫官網（https://startup.asvda.org.tw/）瞭解詳情。

國發基金補充創業天使投資方案執行情形，此方案是為了扶植新創度過初期難關，統計截至今年11月底，累計已投資297家，累計投資金額42億元；為了擴大對新創事業資金挹注與扶植能量，國發基金今年11月初宣布，「創業天使投資方案」額度從50億元加碼至100億元。（編輯：潘羿菁）1141205