國發會創業競賽300強揭曉！ 做到「這3重點」可贏1000萬支持金

【記者許麗珍／台北報導】國發會今公布「創業綻放—創業大聯盟競賽」第一階段300強入選名單，從全台2805組創業提案選出300組，獲選率僅1成，由於入選名單包括91組尚未成立公司的早期團隊，評審團隊強調看重創業提案的可行性及落地執行，「這次競賽，不是只會做簡報的團隊得獎，不是簡報比賽！」獲選團隊不只著眼商業，同時關懷弱勢及縮短城鄉差距。最後會擇優選出30組晉級決賽，角逐最高1000萬支持金。

國發會推動「創業綻放—創業大聯盟競賽」，希望達到創業在全台遍地開花效果，報名已於11月30日截止，踴躍程度超乎預期，共收到2805組報名，且非六都能量顯著提升，此計畫已成為台灣規模最大的創業盛事。

國發會今召開「創業綻放—創業大聯盟競賽」初賽名單公布記者會。國發會揭曉第一階段300強入選名單，從全台2805組創業提案選出300組，獲選率僅1成，其中入選名單包括91組尚未成立公司的早期團隊，競賽規劃「前瞻科技組」、「消費生活組」、「綠色永續組」占27.59%，分布大致均衡。

國發會表示，報名來自六都地區占71.16%，非六都地區占28.84%，貼近六都與非六都的人口分布比例；今公布的300組獲選團隊，六都部分，具備紮實商業基礎，逾8成在新創企業，憑藉完整產業鏈優勢，聚焦前瞻科技與消費生活的規模化發展。非六都部分則展現早期創新活力，近5成屬潛力團隊，結合在地特色與場域需求，深耕綠色永續議題。

由於有91組尚未成立公司的早期團隊入選300強，外界關注獲選團隊的提案執行能力，是否領到補助金額後後無法執行，整個競賽流於「簡報比賽」。

前瞻科技組召集人同時也是台大工商管理學系暨商學研究所兼任教授詹文男表示，評審團隊都是來自各領域的專家，評審過程會依據提案的創新性、執行面來打分數，尤其是提案在各個業界的可行性評估，絕不會是簡報比賽。

國發會表示，這次百人評審規模，計畫共邀請100位專業評審投入，組成嚴謹的評選團隊。在產業領域上，三大組別分佈平均，「消費生活組」貼近市場需求入選112 組，「前瞻科技 組」與「綠色永續組」各入選94 組，展現台灣創新創業的蓬勃動能。

初賽入選300 組團隊明年1月3日將正式進入第二階段輔導，國發會表示內容涵蓋線上進階輔導課程、商業計畫書Bootcamp及業師輔導等多元支持機制，持續協助團隊強化創業所需的核心知識、優化商業計畫，提升落地與營運能力。

國發會表示，之後辦理複賽實體評選，從300組選出100組團隊獲300萬創業金支持，再從中擇優選30組晉級決賽，角逐最高1000萬支持金。

