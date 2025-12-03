國發會啟動地方創生專案徵件 強化公益讓事業變志業

（中央社記者潘姿羽台北3日電）國發會今天說明，「地方創生利他行動168」專案徵件作業已經啟動，提供1年最高新台幣68萬元獎勵金，鼓勵青年團隊發想具有公益性質的行動倡議，把「事業」發展成「志業」，創業之餘，也能夠回饋社會。

地方創生政策精神分為4階段，播種、扎根、開枝、散葉。播種階段，國發會透過獎勵金鼓勵青年投入地方創生，扎根階段則在全台各地推動建置青年培力工作站，輔導並陪伴回鄉青年與在地青年開創地方創生事業。

青年投入地方創生是發展「事業」，青培站則是一些較有能量的地方創生前輩將地方創生視為「志業」，輔導更多青年。國發會國土處處長黃文彥指出，這兩階段間存在落差，國發會希望透過「地方創生利他行動168」專案徵件作業，鼓勵青年承擔更多公益責任，「慢慢培植青年回到家鄉，不是只有發展事業，你的事業跟志業要同時培養」。

「地方創生利他行動168」於11月28日開始徵件，預計115年1月5日中午截止徵件，而後進入提案評選、三階段審查作業，預計115年3月結果出爐。此專案提供1年最高68萬元獎勵金，預計在全台選出40組青年團隊，實踐可落地、可擴散的創生行動。

國發會說明，「地方創生利他行動168」專案邀請22至45歲關心地方議題與社會的青年，以「利他行動、共好實踐」為核心精神，提出可帶動地方共好合作的行動方案，例如協助農村提高產業韌性、串聯地區的交通及長照服務、守護環境物種與社區共榮等。

「168」專案呼應全台地域特色，依據各地產業、文化與地景脈絡，規劃24個地方創生特色廊道，作為團隊倡議行動的參考。申請團隊可依自身所在區域或關注議題，從創生廊道的內容規劃行動構想，以「鏈結力」、「影響力」與「實踐力」等3大面向進行評估提案。

國發會也將提供獲選團隊地方創生課程、傑出創生案例參訪、業師輔導訪視等資源陪跑支持，國發會北、中、南、東4個分區輔導中心會提供青年團隊提案諮詢、輔導、資源媒合等協助，並串聯國發會青年培力工作站、地方政府、部會與企業，使青年團隊更能對接在地產業脈絡、社群文化與合作機會。

國發會自112年起推動「獎勵青年投入地方創生行動計畫」，至今累計輔導199組團隊，並鏈結企業資源，助攻團隊被市場與企業看見，拓展跨域發展機會。（編輯：潘羿菁）1141203