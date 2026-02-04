國發會喊今年台灣經濟成長4.46%！赴美2500億美元信保哪來？葉俊顯：不必賣到台積電股票

國家發展委員會宣示，2026年台灣經濟成長率目標要拚4.56%，比行政院主計總處去年底預測的3.54%，高出整整1個百分點，也遠高於其他機構預測。 不只如此，2026年台灣人均GDP可望達4萬美元以上，國發會更期待，能衝到4.2萬美元以上。 國發會主委葉俊顯認為，在「五大信賴產業」與「AI十大建設」的積極政策效益下，預計可挹注我國2026年GDP成長達0.45個百分點，再加上全球CSPs資本支出持續增加，預料可帶動經濟成長。

國發會週二（2/3）舉辦年終記者會，國發會主委葉俊顯揭示台灣全年經濟成長目標，期望達到4.56%。

同時，隨著台美貿易協定底定，未來政府2500億美元的信用擔保從何來，也成各界關心焦點。

全球AI軍備競賽 持續推升2026經濟成長

國發會針對2026年我國經濟情勢，提出GDP成長率基準預測為4.11%，比主計總處預測的3.54%高出0.57個百分點。

葉俊顯認為，外在因素包含全球經濟情勢變化，以及全球CSPs資本支出上看6千億美元，可望推升我國輸出與投資。

此外，國發會認為，隨我國提出8年1.25兆的國防預算，其中有3千億用於在台採購，帶動無人機、航空、船艦，AI新十大建設，也有望帶動民間投資。葉俊顯認為，在積極政策效益推動下，「2026年經濟成長目標可達4.56%」。

超日追韓 人均GDP今年衝破4萬美元

這也代表我國人均GDP繼2024超越日本、2025超越韓國，葉俊顯認為，2026我國人均GDP可望再突破4萬元，達成另一個里程碑。

主計總處預估2026人均GDP可望達4萬951美元，國發會則自行設下「2萬2170美元」的目標。

台灣2026四大風險 立院成關鍵

葉俊顯也點出，2026年有四大風險，包含美國關稅適法性的疑慮，格陵蘭造成的美歐衝突，後續仍得持續觀察華府動態。中國政經情勢、金融市場變化同樣也須密切觀察。

葉俊顯更點出，台美隊等貿易協定簽署備忘錄，倘若送審立法院受挫，恐怕功虧一饋。

他指出，原先傳產譬如工具機、水五金，將可以能跟日韓平起平坐，甚至超越越南、馬來西亞的協議，如果協議立院受挫，恐怕就會白白喪失。

葉俊顯也點出，更嚴重的是假設協議未通過，川普會如何調整關稅，甚至針對232條款尤其半導體產業，祭出何種措施也是未知數。他強調：「非常不希望看到這狀況。」

2500億美元信用保證從哪來？國發會：絕對不需賣掉台積電股票

由於國家融資保證機制未來由國發會統籌，葉俊顯強調，赴美投資的融資保證機制，不會僅限於半導體與ICT產業，融資總額度不會超過2500億美元。

他認為，依照過往發展綠能經驗，提供赴美投資融資的保證專款，約會在62.5億美元至10億美元間。

葉俊顯點出，來源除包含國發基金外，也會邀集公股行庫、民營銀行共同參與。他更點出，去年國發基金的盈餘有384.9億元，決不會有「賣台積電股票」來籌資的問題。

至於外界擔心的半導體外移問題，葉俊顯強調，全球半導體市場不斷擴大，我國產業隨客戶需求向外佈局，是國力延伸，而非外移。

國發會衝刺AI十大建設 2040年衝進全球前5名

未來國發會預計推動的重點業務，包含統籌推動AI新十大建設、千億資金驅動創新、國家人才競爭力躍升、海外基地擴展新創國際市場等。

葉俊顯期待，根據2025 Global AI Index排名，台灣AI競爭力排在第16名，希望透過AI新十大建設，在2034衝上第10名，並新增13兆新台幣的產值，創造30萬個高薪就業。並在2040年，排名衝上前5名。





