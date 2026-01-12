國發會地方創生年節商品型錄出爐 送禮也能挺青年

（中央社記者潘姿羽台北12日電）農曆春節將至，考量企業及民眾年節送禮需求，國發會今天公布2026新年地方創生禮品精選型錄，網羅可支持青年返鄉又具有在地特色的新年禮盒，提供新春送禮選擇。

「地方創生」是以人為本，結合新創觀念，由地方青年觀察家鄉發展課題，主動提出解決對策，並運用政府部門提供的資源協助完成行動方案，希望達到帶動地方復興，並吸引更多青年留鄉、返鄉實現想法等目的。

國發會將推動地方創生視為重點政策，逢年過節也協助推廣相關產品，今天端出2026新年地方創生禮品精選，網羅多款特色農產、職人工藝與年節應景好物，涵蓋46個團隊、124項在地物產。

型錄當中，包含新北市三芝區「櫻花酒」，彰化縣芳苑鄉「天香羊肉爐」，台南市七股區「七股海味禮袋」，以及澎湖縣馬公市「海鳥愛吃」小魚乾、海菜等。

除了特色農產、食品，也有適合闔家參與的活動，如Niceday生態教育課程，桃園市雙口呂文化廚房米食料理課程，新竹縣細路人生的客庄生活體驗等。

國發會指出，無論是闔家迎新、自用分享，或作為企業新春致贈，新年禮品型錄清單能夠送出滿滿祝福、好運與濃濃的地方年味，為2026年揭開美好序幕。（編輯：楊蘭軒）1150112

