國發會憂115年總預算未審查 將推遲AI新十大建設落實

（中央社記者潘姿羽台北23日電）115年度中央政府總預算案未審查，國發會憂心推遲AI新十大建設進度，使智慧應用普及受限、關鍵技術研發延後、數位基磐建設停滯，並指出若預算延宕，將影響關鍵技術研發時程與產業鏈成形，削弱資通訊與半導體產業的國際競爭力。

立法院財政委員會邀請主計總處、財政部、國發會等相關部會於24日就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，近3000億元之新興、新增計畫將無法推動，對國家整體發展之影響」進行報告，相關書面報告今天陸續出爐。

國發會報告指出，115年度中央政府總預算案以「AI新十大建設」及「國力新十大動能」雙金字塔計畫為主軸，以強化產業領先優勢、擴大內需動能，確保經濟成長全民共享。

然而，總預算案未審查，將延宕政府預算執行。國發會進一步指出，AI是驅動台灣下一階段經濟成長的關鍵引擎，115年中央政府已編列相關經費新台幣311億元，其中受影響金額達102億元，如果未能如期通過，將使關鍵技術研發進程落後，影響「AI產業化、產業AI化」政策目標。

國發會列出3大影響層面，包含智慧應用普及受限、關鍵技術研發延後、數位基磐建設停滯。關鍵技術研發方面，政府聚焦矽光子、量子科技及智慧機器人等前瞻領域，推動矽光子共同封裝、後量子密碼晶片與機器人AI智慧系統的研發；如果預算延宕，將影響關鍵技術研發時程與產業鏈成形，削弱資通訊與半導體產業的國際競爭力。

此外，政府全力建構有利AI發展的制度與環境，包括提升AI算力建設、建構主權AI訓練語料庫、強化資料治理與智慧政府推動；其中智慧政府、資料治理、政府AI試用場域及智慧防災等計畫，均高度仰賴中央總預算支持。

依據行政院主計總處最新預測，114年經濟成長率預估可達7.37%，創近15年新高，居亞鄰國家領先地位。展望115年，國發會表示，台灣仍面對AI成長動能、美國關稅政策後續進展、主要國家貨幣政策調整、中國大陸產能外溢等風險因素，為了推動國家穩步發展，需要堅實的政府預算支出支持。（編輯：楊凱翔）1141223