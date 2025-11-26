國發會推動「區域治理沙盒實驗」 葉俊顯：創造對話、協作的治理場域

國發會主委葉俊顯26日出席「區域治理沙盒實驗及推廣成果發表會」，進行致詞並受訪。戴嘉芬攝



國家發展委員會與經濟部、農業部合作，推動「區域治理沙盒實驗」，並於今日（11/26）舉辦成果發表會。國發會主委葉俊顯表示，「區域治理沙盒」不是為了做一個能源示範，而是希望創造一個能對話且跨議題協作的治理場域，讓不同利害關係人及行動者能坐下來，肩並肩找出新的合作模式，共同回應挑戰。

今日包括中央部會、地方政府、產業及民間代表共同見證推動成果。活動聚焦「太陽能光電」、「漁電共生」、「微水力發電」與「地熱發電」4大綠能主題，以綠能永續示範案例，讓社會各界能從不同角度理解再生能源的在地樣貌，展現中央與地方協作推動能源轉型的創新治理。

廣告 廣告

葉俊顯致詞時指出，當我們談到能源轉型，大家常想到技術、設備，但實際上，再生能源也與農村、魚塭、溪谷，甚至社區與部落息息相關。因為每一項技術背後，都牽涉土地使用、產業發展、地方治理、社會信任等複雜議題。

他繼續說，國發會看到了這些「技術之外」的挑戰，所以啟動「區域治理沙盒」，不是為了再做一個能源示範，而是希望創造一個能對話且跨議題協作的治理場域，讓不同利害關係人及行動者能坐下來，肩並肩找出新的合作模式，共同回應挑戰。

國發會今年推動「區域治理沙盒實驗」，秉持「在地小規模案例」、「跨域協作」核心精神，聚焦太陽能光電、漁電共生、微水力及地熱發電4項綠能主題，盤點在地推動面臨課題，進行在地訪談，並結合中央部會、地方政府、產業與民間社群，透過協作機制與交流對話，尋求兼顧產業、社會與環境的在地綠能治理模式。

區域治理沙盒歷經1年的推動，國發會與工研院攜手，分別於北中南東等地區，累積代表性案例經驗，如雲林向天歌農業綠能，結合農業升級與屋頂光電，透過設備改善與穩定的綠電收益，協助農場提高生產效率並建立在地品牌；大阿蓮養殖漁業發展協會漁電共生，以「養殖優先」為原則，由養殖戶與地方協會主導協作模式，重建漁民與業者的信任，促使養殖產業收益穩定不減；宜蘭安農溪微水力發電，以既有水利設施發展小水力，兼具教育、觀光與社區參與功能，流域綠能驅動農村創生與永續；台東紅葉谷地熱示範園區，以「取熱不取水」的地熱發電模式兼顧環境與當地產業，並結合溫泉與導覽活動，開啟地熱多元價值的示範實踐；這些案例，展現地方行動者透過協作找到在地解方，亦可作為政策推動與地方實踐的參考。

國發會表示，本次成果發表會不僅回顧4項綠能的在地實踐，更從中歸納三大治理啟示。首先，從在地挑戰轉向協作共構，建立跨部會對話平台，讓政策設計能回應地方脈絡；其次，從技術導入轉向社會參與，透過如在地產業協會、農漁業團體與社區組織等，建立信任與互動機制；最後，希望從單點示範轉向制度化學習，讓沙盒機制成為政策調整與制度創新的中介平台。

未來，國發會將持續做為溝通協調與支持的角色，推動跨部門協作與交流，促進中央與地方的對話、共同學習與創新治理，讓綠能轉型更貼近地方需求，也更具韌性與包容性。

更多太報報導

台積電提告羅唯仁 國發會主委喊支持：舉鼎泰豐例 相信企業內控

老將退休疑帶走機密？台積電董事：羅唯仁早已調到無法接觸核心的單位

駁「台灣病」 葉俊顯：台灣未加入IMF！若遇金融風暴只能求自保