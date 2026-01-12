國發會推薦創生商品 春節送禮首選

記者郭曉蓓／臺北報導

馬年春節禮盒怎麼挑？農曆春節將至，國家發展委員會昨日公布2026新年地方創生禮品精選型錄，網羅具在地特色且可支持青年返鄉的新年禮盒，涵蓋三芝區的「櫻花酒」、苗栗縣後龍鎮「藍莓爆薏仁」、澎湖馬公「海鳥愛吃」小魚乾、彰化芳苑的國產羊品牌「天香羊肉爐」等，上百項在地物產，提供民眾新春送禮選擇。

新年送禮是傳遞祝福與心意的重要時刻，國發會特別精選2026年地方創生年節禮品推薦清單，網羅多款特色農產、職人工藝與年節應景好物，涵蓋46個團隊、124項用心打造的在地物產，讓民眾與企業的新年送禮，也深具在地特色與創生價值。

來自彰化芳苑的國產羊品牌「天香羊肉爐」，從產地到餐桌一條龍生產。（業者提供）