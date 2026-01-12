國發會推薦地方創生禮品 展現在地特色
記者郭曉蓓／臺北報導
馬年春節禮盒怎麼挑？農曆春節將至，國家發展委員會今（12）日公布2026新年地方創生禮品精選型錄，網羅具在地特色且可支持青年返鄉的新年禮盒，涵蓋三芝區的「櫻花酒」、苗栗縣後龍鎮「藍莓爆薏仁」、澎湖馬公「海鳥愛吃」小魚乾等上百項在地物產，提供民眾新春送禮選擇。
新年送禮是傳遞祝福與心意的重要時刻，國發會特別精選2026年地方創生年節禮品推薦清單，網羅多款特色農產、職人工藝與年節應景好物，涵蓋46個團隊、124項用心打造的在地物產，讓民眾與企業的新年送禮，也深具在地特色與創生價值。
想送食品類禮品的朋友，國發會推薦新北市三芝區「櫻花酒」，是由深耕三芝在地20餘年的二號空間團隊推出，選用三芝櫻花果實與純米釀造，罐中可見完整櫻花，口感清甜順口。還有苗栗縣後龍鎮「有機玉女小番茄」、「藍莓爆薏仁」，藍莓爆薏仁選用臺灣藍莓粉，搭配全穀物原型食品薏仁，口感香脆爽口。過年是圍爐團圓日子，彰化縣芳苑鄉的國產羊品牌「天香羊肉爐」是溫暖的好選擇，從畜牧場產地直送到餐桌的理念出發，精心挑選12-14月齡國產山羊，展現國產羊新鮮、無腥羶味的特性。
喜歡海鮮的民眾，臺南市七股區「七股海味禮袋」則是集結七股漁青品牌的常溫海味禮袋，含虱目魚肉乾條、化骨虱目魚嶺、蒲燒及辣味噌烏魚排，送禮自用皆宜。澎湖縣馬公市「海鳥愛吃」小魚乾、海菜，適合年節茶餘飯後的零食，尤其小魚低溫烘培簡單調味，保留原有的鮮味，搭配爽口杏仁丁酥脆鮮香；至於海菜可直接沖泡無須再煮沸，富含多醣體、膳食纖維、維生素和礦物質。
此外，還有來自雲林縣崙背鄉的「貓兒干村厚蛋捲」，特色是5層厚實蛋捲包裹濃郁花生醬，外酥內香，結合花生、芝麻顆粒與黑巧法芙娜等風味，適合年節分享與送禮。宜蘭縣三星鄉「宜紅茶苑」茶包組，由茶園小綠葉蟬著蜒茶菁製作，蜜香與熟果韻交融，茶湯溫潤細緻，榮獲比利時iTi三星殊榮，展現宜蘭風土與祝福茶香。
國發會也推薦特殊伴手禮，南投縣埔里鎮「山品新年禮盒」是由實體門市「山間縫紉坊」培力在地針車師傅開發製作的錦繡縫紉手作品，搭配埔里鎮農會名產，讓禮盒帶著年節溫度與祝福。趁年節就是要變美，臺東縣長濱鄉推出「白玉蝸牛」美妝保養品，添加長濱好山好水有機環境養殖的白玉蝸牛黏膜萃取，富含肌膚修護及深度滋養功能，維持飽滿水嫩膚質，新年也要好氣色。
國發會表示，無論是闔家迎新、自用分享，或作為企業新春致贈，都能透過新年禮品型錄清單，送出滿滿祝福、好運與濃濃的地方年味，為2026年揭開美好序幕。
（喝酒不開車、安全有保障）
雲林縣崙背鄉的「貓兒干村厚蛋捲」，5層厚實蛋捲，包裹濃郁花生醬，搭配禮盒很大方。（業者提供）
來自彰化芳苑的國產羊品牌「天香羊肉爐」，致力友善飼養、綠色循環、傳遞臺灣國產羊知識的畜牧領航者，從產地到餐桌一條龍生產。（業者提供）
南投縣埔里鎮「山品新年禮盒」，推出2026馬年珍珠錦緞畫擺飾，是應景的馬年伴手禮。（業者提供）
國發會推薦新北市三芝區「櫻花酒」，罐中可見完整櫻花，另有櫻花蛋捲、黃金甘藷蛋捲等特色商品。（業者提供）
其他人也在看
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 225
網球》周杰倫參賽澳網「1分大滿貫」賽事！發文預告1月14日來看一下
2026年澳洲網球公開賽（2026 Australian Open）開打，在第一輪賽事之前還安排不少熱身賽與表演賽，1月12日澳網官方社群貼出，「華語流行天王」周杰倫將參賽「1分大滿貫（One Point Slam）」賽事。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 109
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 16
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 28
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 1 天前 ・ 4
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 235
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 5
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
兩樣情！台塑2025年虧損擴大至百億元 僅南亞、台塑化賺錢
台塑（1301）繼2024年迎來史上第一次不賺錢的冰河期後，今（12）日公告2025年歸屬母公司稅後淨損100.5億元，每股虧損1.58元，較前年虧損0.2元擴大，台化（1326）也由盈轉虧，每股虧損0.94元；台塑化（6505）以及南亞（1303）則分別繳出每股盈餘1.04元以及0.57元成績，並較2024年增加。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 15
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
早餐空腹喝「這類飲品」恐養出大腸癌 醫示警：像每天潑酸腐蝕
早餐來一杯含糖飲料，也許可以讓你…民報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 8 小時前 ・ 1032
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 11
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 8 小時前 ・ 5
蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線
從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 1 天前 ・ 6
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 8 小時前 ・ 264
台中太平房價10年近翻倍 新光重劃區坐穩3字頭成首購新門面｜房價狙擊手
台中市新光重劃區身為太平區首座由政府主導的大型重劃區，隨著台74線通車、重大建設陸續到位，加上人口持續移入，也從早期的價格補漲區，轉為太平最具代表性的住宅門面，吸引首購族與年輕家庭進場，回顧近十年房市表現，太平區與新光重劃區房價漲幅幾乎同步，太平區平均房價由每坪15.4萬元上升至28.9萬元，漲幅達87.7%；新光重劃區則從16.4萬元攀升至30.5萬元，漲幅約86%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 10
告別厚外套 這天高溫有機會飆28度！下波冷空氣時間曝
告別厚外套 這天高溫有機會飆28度！下波冷空氣時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言