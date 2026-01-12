國發會推薦地方創生禮品 展現在地特色

記者郭曉蓓／臺北報導

馬年春節禮盒怎麼挑？農曆春節將至，國家發展委員會今（12）日公布2026新年地方創生禮品精選型錄，網羅具在地特色且可支持青年返鄉的新年禮盒，涵蓋三芝區的「櫻花酒」、苗栗縣後龍鎮「藍莓爆薏仁」、澎湖馬公「海鳥愛吃」小魚乾等上百項在地物產，提供民眾新春送禮選擇。

新年送禮是傳遞祝福與心意的重要時刻，國發會特別精選2026年地方創生年節禮品推薦清單，網羅多款特色農產、職人工藝與年節應景好物，涵蓋46個團隊、124項用心打造的在地物產，讓民眾與企業的新年送禮，也深具在地特色與創生價值。

廣告 廣告

想送食品類禮品的朋友，國發會推薦新北市三芝區「櫻花酒」，是由深耕三芝在地20餘年的二號空間團隊推出，選用三芝櫻花果實與純米釀造，罐中可見完整櫻花，口感清甜順口。還有苗栗縣後龍鎮「有機玉女小番茄」、「藍莓爆薏仁」，藍莓爆薏仁選用臺灣藍莓粉，搭配全穀物原型食品薏仁，口感香脆爽口。過年是圍爐團圓日子，彰化縣芳苑鄉的國產羊品牌「天香羊肉爐」是溫暖的好選擇，從畜牧場產地直送到餐桌的理念出發，精心挑選12-14月齡國產山羊，展現國產羊新鮮、無腥羶味的特性。

喜歡海鮮的民眾，臺南市七股區「七股海味禮袋」則是集結七股漁青品牌的常溫海味禮袋，含虱目魚肉乾條、化骨虱目魚嶺、蒲燒及辣味噌烏魚排，送禮自用皆宜。澎湖縣馬公市「海鳥愛吃」小魚乾、海菜，適合年節茶餘飯後的零食，尤其小魚低溫烘培簡單調味，保留原有的鮮味，搭配爽口杏仁丁酥脆鮮香；至於海菜可直接沖泡無須再煮沸，富含多醣體、膳食纖維、維生素和礦物質。

此外，還有來自雲林縣崙背鄉的「貓兒干村厚蛋捲」，特色是5層厚實蛋捲包裹濃郁花生醬，外酥內香，結合花生、芝麻顆粒與黑巧法芙娜等風味，適合年節分享與送禮。宜蘭縣三星鄉「宜紅茶苑」茶包組，由茶園小綠葉蟬著蜒茶菁製作，蜜香與熟果韻交融，茶湯溫潤細緻，榮獲比利時iTi三星殊榮，展現宜蘭風土與祝福茶香。

國發會也推薦特殊伴手禮，南投縣埔里鎮「山品新年禮盒」是由實體門市「山間縫紉坊」培力在地針車師傅開發製作的錦繡縫紉手作品，搭配埔里鎮農會名產，讓禮盒帶著年節溫度與祝福。趁年節就是要變美，臺東縣長濱鄉推出「白玉蝸牛」美妝保養品，添加長濱好山好水有機環境養殖的白玉蝸牛黏膜萃取，富含肌膚修護及深度滋養功能，維持飽滿水嫩膚質，新年也要好氣色。

國發會表示，無論是闔家迎新、自用分享，或作為企業新春致贈，都能透過新年禮品型錄清單，送出滿滿祝福、好運與濃濃的地方年味，為2026年揭開美好序幕。

（喝酒不開車、安全有保障）

雲林縣崙背鄉的「貓兒干村厚蛋捲」，5層厚實蛋捲，包裹濃郁花生醬，搭配禮盒很大方。（業者提供）

來自彰化芳苑的國產羊品牌「天香羊肉爐」，致力友善飼養、綠色循環、傳遞臺灣國產羊知識的畜牧領航者，從產地到餐桌一條龍生產。（業者提供）

南投縣埔里鎮「山品新年禮盒」，推出2026馬年珍珠錦緞畫擺飾，是應景的馬年伴手禮。（業者提供）

國發會推薦新北市三芝區「櫻花酒」，罐中可見完整櫻花，另有櫻花蛋捲、黃金甘藷蛋捲等特色商品。（業者提供）