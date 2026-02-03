國發會發布今年最新經濟成長目標 葉俊顯：4.56%甚至更高

國發會主委葉俊顯今天(3日)舉行年終記者會。他指出，今年台灣在AI新十大建設、國防8年1.25兆預算、台美關稅底定，還有全球雲端服務供應商CSPs業者資本支出擴增下，目標台灣今年經濟成長4.56%，甚至可望更高。

國發會主委葉俊顯3日於年終記者會上指出，主計總處去年11月預測台灣經濟成長率為3.54%，但他認為台灣今年在振興民間消費、公共支出增加、帶動民間投資、淨輸出成長方面都推出多項政策，因此他預測今年經濟成長可達4.11%，若在積極政策效益之下，目標可以達到4.56%，人均GDP挑戰4萬2,170美元。

葉俊顯解釋，「AI可成為台灣經濟新的成長引擎」，台灣在AI新十大建設政策下，將可提升我國AI排名，還有國防8年1.25兆預算、演唱會經濟以及台美關稅底定，以及在AI軍備競賽下，全球雲端服務供應商CSPs業者資本支出擴增，目標台灣今年經濟成長4.56%，高出主計總處預測數1個百分點。他說：『(原音)4.56%的完成有賴一些政策執行，這個執行假設能夠到位的話，本會設定的目標4.56%有可能達成，甚至可望更高。』

但今年仍有諸多風險與挑戰，葉俊顯表示，美國經貿政策有不確定性，包括美國關稅適法性疑慮，需關注判決及華府因應，而地緣政治分化，如格陵蘭爭議增添美歐貿易衝突、美中關稅戰暫休兵卻仍存變數，影響供應鏈全球布局。

此外，中國大陸政經風險同樣不可小覷，包含內需疲弱面臨經濟下行，消費信心不足、房地產市場低迷，加上產能過剩外溢低價傾銷，內捲競爭，低價出口產品至其他國家，近期高層權力震盪，政治不穩，都需要關注。

葉俊顯也說，台美關稅談判完成後，台美對等貿易協定ART、台美投資合作備忘錄後續將送國會審議，美國也關注與各國協議進展，如果未獲通過，產業將再次面臨營運與投資布局不確定性，且傳產占製造業7成，就業影響程度廣，呼籲國會能夠支持台美貿易協議。(編輯：宋皖媛)