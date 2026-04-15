國發會百億基金、運動部放寬企業捐贈對象 支持運動發展

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立委陳亭妃質詢運動部次長黃啟煌。(取自立法院直播網站)

立法院經濟委員會今天(15日)邀集經濟部、國發會、運動部及教育部等相關部會，針對我國運動產業發展、人才培育等相關政策規劃進行報告，國發會指出，將啟動「主題式百億投資方案」，支持運動產業發展，並放寬「就業金卡」制度，延攬國際優秀運動人才來臺，希望可達到百人；運動部也指出，將放寬中階選手成為企業捐贈對象，讓民間支持基層運動發展。

立法院經委會15日邀請國家發展委員會、運動部、教育部等各部會進行「我國運動產業發展之政策規劃、人才培育、跨部會資源整合、相關租稅優惠執行成效、未來產值提升目標，及先進國家運動產業之分析比較」報告。

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立委陳亭妃質詢時指出，許多尚未成為國手前的中階選手，都是靠家長支持，四處征戰累積積分，才有機會站上國際舞臺，很多家庭會擔心沒有能力負擔，雖然現行有優秀運動選手培養辦法，分為國家代表隊、國家儲備選手、具有潛力選手及基層運動選手，但如何發掘這些選手，讓他們在成為國手獲得補助前，也有機會獲得支持，繼續走運動的路?

運動部次長黃啟煌回應，運動部研議放寬中間基層選手也能成為企業捐贈的對象，並透過租稅減免、表揚企業推手等方式，鼓勵企業支持基層運動發展，讓這些長期由家長支持的選手，也能獲得企業資源。

黃啟煌次長也補充說明，運動部設有體育運動捐贈媒合平臺，提供選手或學校可上午登錄需求，企業上網提供捐贈，目前已經啟動網站優化機制，預計在年底可完成。

國發會主任委員葉俊顯報告時指出，國發會促進運動發展，國發基金已與運動部合作，透過「主題式百億投資方案」將運動產業納入重點支持領域，引領民間資本扶植運動產業，目前運動部也正在研擬「運動部運用國家發展基金提撥投資管理辦法」，並規劃將相關投資方案提報國發基金管理會討論，以完備制度設計與運作機制。

運動部次長黃啟煌指出，預計今年四月底可以完成「運動部運用國家發展基金提撥投資管理辦法」後報呈行政院，預計七月完成。

另外，在國際指標性運動人才延攬方面，國發會從107年推動「就業金卡」制度，為主動出擊、延攬國際指標性運動人才，也與運動部合作，研議再鬆綁運動領域的就業金卡資格條件，讓我國所需運動界國際菁英人才來臺就業，葉俊顯主委表示，除了運動員之外，未來希望包括教練、裁判及運動產業如運動科研、數據分析、醫療防護及經營管理專業後勤人才，若納入這些，百人獲得就業金卡應該沒有問題。