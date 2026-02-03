國發會目標今年經濟成長4.56% 人均GDP達4.2萬美元

（中央社記者潘姿羽台北3日電）國發會今天舉辦年終記者會，國發會主委葉俊顯宣示今年經濟成長率目標，他認為在振興民間消費、增加公共支出、帶動民間投資與淨輸出成長等4大推力助攻，積極政策效益可望拉抬成長率約0.45個百分點，力拚今年達到4.56%，同時也設定目標人均GDP達4萬2170美元。

主計總處於2025年11月預測2026年全年經濟成長率為3.54%，不過今年1月以來，國內外機構陸續將台灣經濟成長率上修至4%以上，葉俊顯點出2大關鍵動能，一是台美關稅談判底定，市場正面看待談判結果，二是全球雲端服務供應商（CSP）持續擴增資本支出，強勢拉動台灣AI相關供應鏈表現。

國發會在主計總處的預測基礎上，考量全球CSP資本支出擴增對輸出與投資的帶動，以及全球經濟與國際油價變動等變數，認為外在因素可額外拉抬0.57個百分點，進而將2026年經濟成長基準預測訂在4.11%。

葉俊顯進一步指出，今年經濟成長率可望站穩4%，若政府能透過積極政策，在振興民間消費、公共支出、民間投資及淨輸出成長等4大面向發揮效益，預期可再推升0.45個百分點，達成4.56%的年度目標。

政策細節方面，公共支出涵蓋國防預算及軍工產業發展；民間投資則鎖定AI新十大建設、危老都更及亞洲資產管理中心等計畫。葉俊顯也說，淨輸出成長將透過發展國防軍工產業，打造非紅供應鏈，以及韌性條例支持出口動能；此外，台美關稅底定也為傳統產業帶來復甦契機。

展望2026年，台灣經濟表現亮眼。葉俊顯直言，台灣人均GDP已於2024年超越日本、2025年超越韓國，2026年預估可順利突破4萬美元。照目前數據看來，今年經濟成長率只要達到2%，人均4萬美元目標即可達標。

國發會根據不同匯率情境預估，2026年台灣人均GDP將介於4萬1708美元至4萬3897美元之間，均高於主計總處預測值4萬951美元，因此國發會設定今年目標要達4萬2170美元。

針對外界關注的產業不均議題，葉俊顯表示不認同「產業K型化」的說法。他解釋，K型化的下行線條給人「逐漸沒落」的負面感受，但台灣傳統產業持續轉型，是支撐經濟的穩定力量，只是成長速度不如半導體龍頭亮眼。

葉俊顯強調，台灣標準化產品難以抗衡中國的低價競爭，未來必須走向精緻化與客製化。過去台灣製造業因毛利率偏低導致加薪困難，如今隨著AI與半導體蓬勃發展，政府將透過「以大帶小」的方式，將產業正面效益擴散至供應鏈，讓全民分享經濟紅利，並加速產業轉型。

葉俊顯也提醒傳統產業必須把握這波轉型契機，台美關稅談判結果正面，提供有利的競爭條件，如同「久旱逢甘霖」，但不能每次都靠及時雨，還是要把田地弄得肥沃，才能結出更好的經濟果實。（編輯：潘羿菁）1150203