國發會矽谷新創基地週年 進駐團隊逾8成為AI相關

（中央社記者張欣瑜舊金山12日專電）國發會矽谷新創基地今天舉辦成立週年活動，總監陳凱爾表示一年來已有逾35家新創團隊進駐，其中超過8成為AI相關團隊。駐點新創成員陳俊傑表示，基地具備國家背書的獨特性，對於取得國際客戶信任上有很大幫助。

國發會去年在矽谷啟動第二座海外新創基地（Startup Island TAIWAN - Silicon Valley Hub），迄今滿一年實現多項里程碑，除吸引逾35家新創團隊進駐，也與超過1000位國際新創夥伴建立合作與連結。今天週年活動匯聚許多台美科技、新創圈人士。

台灣新創奎景運算科技為進駐團隊之一，執行長陳俊傑向中央社表示，這個基地的意義，不僅在於提供空間、及新創落地所需的法律等協助，它某種程度也象徵一種門面，能讓團隊與國際客戶接洽時更易取得信任，對他來說，是不可被取代的一種資源。

矽谷新創基地總監陳凱爾受訪表示，逾8成進駐團隊為人工智慧（AI）相關新創。包含致力將技術導入各個產業的AI應用團隊，及台灣深具優勢的AI硬體或軟硬體整合。

至於基地運作方式，陳凱爾指出，空間具備彈性，能依據不同新創團隊的需求進行動態調整，部分團隊屬於短期進駐，約一到三個月內，便能找到更正式的辦公室落腳。而透過這樣的流動設計，基地能夠持續釋出空間，歡迎更多年輕的新創團隊加入。

今天活動現場，來自美國、丹麥、日本等國的新創加速器代表出席。德國政府支持的加速器營運團隊負責人黃慧琳（Melinda Wong）告訴中央社，歐洲與台灣在許多產業領域高度重疊，特別是在半導體與製造業領域，期盼未來持續一同學習、一起成長。

高通（Qualcomm）工程副總裁羅伊（Sudeepto Roy）致詞也強調，AI走入實體，未來挑戰在於如何讓AI在低功耗設備上高效運行，這需要靠工程技術來解決，期盼台灣與美國的工程師能共同思考如何以人為本，「讓AI服務人類，而非人類來配合AI」。（編輯：謝怡璇）1150113