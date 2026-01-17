國發會研議國家融資保證機制 支撐2500億美元信保
（中央社記者蘇思云台北17日變）台美關稅談判達成共識，將透過台灣模式，帶動台廠自主投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元。知情官員透露，政府信用保證額度2500億美元，擬規劃透過國發會國家融資保證機制承擔，不過要擴大現行機制或是設立新機制，目前尚未定案。
台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等目標。
行政院副院長鄭麗君說明，在投資合作方面，台灣同意以2類性質不同的資本承諾投資美國，包括台灣企業自主投資2500億美元，以及由台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。
外界關注政府提供信用保證最高2500億美元的來源，知情官員表示，現行中小企業信用保證基金維持原本運作，目前規劃是透過國發會國家融資保證機制承擔，不過要擴大現行既有機制，還是要設計新機制，尚未定案。
行政院2020年11月2日核定「國家融資保證機制推動方案」，由國發基金與參與銀行共同提供專款，作為授信保證，協助台灣綠能政策與重大公共建設順利推展。國家融資保證機制推動方案規劃保證專款以新台幣100億元為目標，由國發基金撥付至少60億元，其餘由金融機構提供，並委託中國輸出入銀行執行。
現行國家融資保證機制的融資保證對象包括5類，第1類為從事國內綠能建設開發與統包業者，第2類為供應或輸出綠能設備及服務業者，第3類為電網端或發電端儲能業者，第4類為與綠能建設開發業者簽署企業購售電契約業者，第5類為參與國內重大公共建設或前瞻基礎建設計畫業者。
官員解釋，現行國家融資保證機制已經運作一段時間，但主要是針對綠能跟公共建設，如果要透過原本機制，相關專款的權利義務、金額與專案貸款出資方也要重新計算，會比較複雜，加上未來對美國投資提供的信用擔保規模更大，因此還需要細部討論後續做法。（編輯：潘羿菁）1150117
