國發會與鳳凰城簽MOU 深化雙邊產業合作

▲國發會今（15）日與鳳凰城市長Kate Gallego簽署「台灣×鳳凰城企業創新聯盟」合作備忘錄儀式（MOU）。（圖／國發會提供）

[NOWnews今日新聞] 隨著台積電到美國亞利桑那州鳳凰城投資，台灣與美國產業日益緊密。國發會今（15）日與鳳凰城市長Kate Gallego簽署「台灣×鳳凰城企業創新聯盟」合作備忘錄儀式（MOU），將以台積電在鳳凰城的發展為契機，深化雙邊AI、半導體，以及生技醫療合作。

國發會副主委詹方冠致詞說，本次MOU象徵台灣與鳳凰城地區的合作邁入一個全新的里程碑。過去幾年因台積電設廠，讓鳳凰城成為台灣最熟悉的美國城市之一，Startup Island TAIWAN已和美國「大鳳凰城經濟發展促進會」（The Greater Phoenix Economic Council，GPEC）合作，成功協助多家台灣生技醫療新創落地大鳳凰城地區，未來將合作產業擴大到AI、半導體相關領域。

Kate Gallego表示，鳳凰城不僅是美國半導體重鎮，更是整合AI、人才與資本的創新門戶，絕對是台灣新創進入美國市場的重要據點，更期待透過本次合作進一步放大台灣新創的國際影響力。GPEC執行長Christine Mackay則指出，雙方過去已在生醫領域有合作基礎，未來可結合SelectUSA，提供台灣新創落地美國的機制。

