國發會舉辦金檔獎頒獎典禮 葉俊顯：獲獎者導入AI科技！提升檔案加值

國發會主委葉俊顯出席第22屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮並致詞。



為提升政府機關文書檔案管理效能，激勵全國檔案管理人員工作士氣，國發會今日（12/8）於國家檔案館舉行「第22屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎」頒獎典禮，本屆計有13個機關獲得金檔獎及13位檔案管理人員獲得金質獎，由國發會主委葉俊顯親臨頒獎。

葉俊顯致詞時表示，本屆獲獎機關整體水準提高，尤其善用創新科技與多元推廣應用，展現檔案的社會價值與文化傳承的重要性，進而融入民眾生活。

獲獎機關如交通部公路局高雄區監理所導入元宇宙線上展，邀請民眾一同搭乘時光機，回顧公路監理歷史軌跡。而台北市信義區公所舉辦「謎途記」線上與實體展覽，透過生動有趣方式，跨域合作推動檔案應用。還有台灣高等檢察署高雄檢察分署參與AI智能審查銷毀目錄試行計畫，展現檔案管理的科技加值實力。

葉俊顯指出，這些創新作為結合AI相關科技導入檔案領域，不僅提升檔案管理作業效益，轉化檔案內涵的多元加值，更加深全民對於檔案價值的認識。

本屆共有183個機關參加金檔獎、104名檔管人員參加金質獎，歷經層層考驗脫穎而出，各獲獎機關及人員對於檔案管理各項工作不僅盡展高度專業，也賦予創意轉化檔案內涵，讓檔案服務更為貼近社會大眾感受，為民所用。

