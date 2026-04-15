國發會葉俊顯：中東戰事對台灣經濟成長率、CPI影響有限

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國發會主委葉俊顯至立法院經濟委員會進行報告並備詢。資料照。李政龍攝



美伊有望達成和解，中東戰事即將落幕。立委關切戰事對我國 CPI、經濟成長率的影響；國發會主委葉俊顯今天表示，先前美國智庫預估4～8週內戰爭會結束，因此目前仍在評估範圍內。而最近包括天然氣、原油價格都在下降，假設戰事在短期內結束，對全年CPI影響相當有限，對經濟成長也不會有太大影響。

立法院經濟委員會今日（4/15）邀請經濟部部長、國家發展委員會主任委員、運動部首長、教育部首長及財政部首長就「我國運動產業發展之政策規劃、人才培育、跨部會資源整合、相關租稅優惠執行成效、未來產值提升目標，及先進國家運動產業政策之分析比較」進行報告，並備質詢。

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國民黨立委謝衣鳳質詢時問到，美國總統川普最近提到，美伊戰爭快結束了，可能性高嗎？對台灣石油、天然氣以及煤礦的影響為何？會不會進一步影響到 CPI 和經濟成長率。

葉俊顯指出，約三週前曾在立法院報告，美國智庫預估4～8週內，戰爭會結束。因此，目前仍在評估範圍內。大家可以看到，今天包括天然氣、原油價格都在下降，假設戰事在短期內結束，而物價呈現遞延效果，整體看來，對全年 CPI 影響相當有限，對經濟成長也不會有太大影響。

另針對國發基金對運動產業的資金挹注情形。葉俊顯表示，為促進運動產業發展，國發會將配合運動部「運動作為平台」的治理架構，適時提供必要之協助，運用國發基金「主題式百億投資方案」，引領民間資本扶植運動產業。

國民黨立委鄭正鈐質詢時指出，目前匡列百億資金扶植運動產業的進度為何？

葉俊顯回覆，運動部正在研擬運用國發基金提撥投資管理辦法，有了此辦法後，國發基金管理會才能進一步執行。此辦法預計5月初完成公告，國發基金也會在最近一次管理會中排案。

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