國發會葉俊顯：今年台灣人均GDP將超越4萬美元！經濟成長率目標訂為4.56%

國發會今日（2/3）召開年終記者會，由主委葉俊顯主持。他表示，今年我國人均GDP有望超過4萬美元，國發會將目標訂為42170美元，超越日、韓兩國。該會亦將今年台灣經濟成長率目標訂為4.56%，比主計總處預測的3.54%略高。

針對2026台灣經濟展望，葉俊顯指出，在上年高基期下，國內機構普遍預測今年台灣經濟呈現中度成長，約為3.8%上下。而國際投行預測較為樂觀，經濟成長率多在4%以上。

國發會將今年台灣經濟成長率目標訂為4.56%；比該會基準預測值4.11%，與主計總處預測的3.54%都略高。目標增高原因主要來自於積極政策效益包括振興民間消費、公共支出增加、帶動民間投資、淨輸出成長等；以及外在因素包括全球CSP資本支出擴增、全球經濟與國際油價變動等。

葉俊顯認為，今年我國人均GDP有望超過4萬美元，主計總處預測約40951美元，而國發會目標則為42170美元，皆超越日、韓兩國。

展望今年，台灣仍面臨美國經貿政策不確定性、地緣政治分化等地緣經濟風險。在中國部分，則有內需疲弱面臨經濟下行、產能過剩外溢低價傾銷、高層權力震盪、政治不穩等風險。再者，還須面臨來自AI估值與實際獲利落差、全球央行貨幣政策分歧等金融市場變化。

葉俊顯強調，台美對等貿易協定ART、台美投資合作備忘錄簽訂後，後續將送立法院審議；倘若未獲通過，產業將再次面臨營運與投資布局的不確定性，對傳產業影響巨大；仍盼國會順利通過審議。

