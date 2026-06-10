國發會葉俊顯：國家檔案是發展AI不可或缺的數據資料

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國發會檔案管理局舉辦為期2天的國際研討會，國發會主委葉俊顯於開幕式致詞。資料照。國發會提供



國發會檔案管理局今日（6/10）起於林口國家檔案館舉辦為期2天的「檔案管理數位治理與智慧服務國際研討會」，早上舉辦開幕式。國發會主委葉俊顯表示，政府正全力推動「AI新十大建設」，從算力基礎設施、資料治理到各產業智慧應用，落實台灣成為「智慧科技島」的願景。而國家檔案作為國家發展的紀錄，呈現長久的歷史脈絡，正是發展AI不可或缺的數據資料基礎。

葉俊顯致詞表示，去年，大家在這裡見證國家檔案館的落成啟用，迎接台灣檔案管理專業邁向新紀元。今天，國家檔案館首度舉辦國際研討會，聚焦於數位時代檔案管理與服務的多元面向，並著眼未來，共同探討運用資訊科技推展檔案領域的數位治理與智慧服務，期從便捷近用角度，發揮檔案蘊藏的價值，成為人人觸手可及的知識資產，並集思廣益，以更前瞻的角度擘劃未來發展。

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他繼續指出，因應當前新科技與數位變革對檔案領域帶來的挑戰與機會，並回應民眾殷切的期許，此次研討會力邀國內外知名的專家學者及菁英代表齊聚交流，期望打造熱絡的跨國對話平台，共同探索檔案與科技交會下的無限可能。

講者包括美國國家檔案館前館長 Dr. Peterson，他將以「AI 時代的檔案（Archives in the Age of AI）」為題發表專題演講，引領聽眾洞察數位時代的檔案倫理與檔案人員的專業核心價值。

還有，加拿大國家圖書館暨檔案館館長Ms. Weir則分享該國檔案館的新館建設如何實現數位創新，並期待與台灣嶄新啟用的國家檔案館，彼此就歷史底蘊與科技賦能的雙重優勢，開啟深度對話。

此外，國內首屈一指的檔案管理、資訊科技、數位人文領域專家學者，共同為大家剖析分享數位治理導入檔案管理與實現智慧服務的發展趨勢，透過國內外權威的學術力量與珍貴的實務經驗，互相交流與激盪，有助台灣建構更安全的數位韌性，並在專業領域上與國際接軌。

葉俊顯表示，檔案事業需要不斷精益求精，求新求變，諸多的技術變革，正在重塑檔案的價值。當前政府正全力推動「AI新十大建設」，從算力基礎設施、資料治理到各產業智慧應用，形塑從個人、產業到國家全面升級的AI發展戰略，落實台灣成為「智慧科技島」的國政願景。他強調，國家檔案作為國家發展的紀錄，呈現長久的歷史脈絡，正是發展AI不可或缺的數據資料基礎。

葉俊顯說，迎向未來，我們將與時俱進，善用新興科技創新檔案管理與服務，讓實體館藏延伸擴展數位資訊，強化虛實應用與互動，進一步結合數位多媒體與智慧技術，便捷檔案多元近用，進而實踐開放、透明的智慧政府願景。

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